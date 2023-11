Charlotte Würdig und Ex Sidos neue Freundin feiern zusammen

Sie verbringen wieder Zeit zusammen! Charlotte Würdig (45) und Sido (42) waren acht Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Vor drei Jahren gaben der Rapper und die Moderatorin dann ihre Trennung bekannt. Die Drogenexzesse des Musikers waren zu viel für die Familie. Inzwischen ist Sido aber wieder glücklich vergeben. Seine Ex-Frau und seine neue Freundin Georgina Stumpf verstehen sich bestens – die drei waren sogar schon zusammen im Urlaub. Jetzt feiern Charlotte und Georgina zusammen.

Das letzte Konzert seiner Tour spielte der Rapper in seiner Heimatstadt Berlin. Dabei wurde er von seiner Ex und seiner neuen Freundin unterstützt, wie er auf Instagram zeigt. "Vielen Dank an alle Leute, die da waren. Es war eine krasse Zeit", schrieb er im Netz und dankte seinen Fans. Der Dank könnte aber auch Charlotte und Georgina gelten, die das Konzert gemeinsam besuchten. Denn Sidos Ex teilte ein Foto, das das Trio zeigt und anschließend ein Video, in dem die beiden Frauen gemeinsam beim Feiern zu sehen sind. Dazu schrieb sie "Moderne Familie".

Dass sich Charlotte und Georgina so gut verstehen, kommt nicht von ungefähr. Die Moderatorin hatte das Kennenlernen in die Wege geleitet. "Da hab' ich sie kontaktiert. Ich hab' gesagt: 'Es wird höchste Zeit, dass wir uns mal kennenlernen'" – was Georgina bestätigt habe. Seitdem hätten die beiden ein super Verhältnis. Außerdem seien sie zusammen verreist: "Ja, so machen das moderne Frauen. Wir waren zusammen im Urlaub", verriet die Blondine im Interview mit RTL. "Das war super […] nur mein Ex-Mann ist uns zwischendurch auf den Sack gegangen", lachte sie.

