Charlotte Würdig urlaubt mit Sido und seiner neuen Freundin!

Die beiden verstehen sich megagut! Sido (42) und Charlotte Würdig (45) waren acht Jahre lang miteinander verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder. Vor drei Jahren gaben der Rapper und die Moderatorin dann ihre Trennung bekannt – wegen derDrogenexzesse des Musikers. Inzwischen ist dieser wieder glücklich vergeben und auch seine Ex-Frau versteht sich bestens mit seiner neuen Freundin. Sido, Georgina und Charlotte haben zusammen Urlaub gemacht!

"Ja, so machen das moderne Frauen. Wir waren zusammen im Urlaub", verrät die Blondine im Interview mit RTL. "Das war super […] nur mein Ex-Mann ist uns zwischendurch auf den Sack gegangen", lacht sie. Sido hatte sich in Bezug auf ein Kennenlernen der beiden wohl auch ziemlichquer gestellt, doch Charlotte habe es dann einfach selbst in die Hand genommen: "Da hab' ich sie kontaktiert. Ich hab' gesagt: 'Es wird höchste Zeit, dass wir uns mal kennenlernen'" – was Georgina bestätigt habe. Seitdem hätten die beiden ein super Verhältnis.

Erst Ende des vergangenen Jahres machte der Musiker die Beziehung zu seiner neuen Flamme halbwegs offiziell. Bei TikTok kursierten zahlreiche Videos, die den "Schlechtes Vorbild"-Interpreten bei seinem Weihnachtskonzert zeigten. Während des Songs "Mit Dir" holte er seine Georgina auf die Bühne, wo sie sich sehr lange in den Armen hielten. Zum Schluss drückten sich die beiden noch einen Kuss auf den Mund.

Anzeige

Getty Images Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Charlotte Würdig bei der Summer Reception "Ein Herz für Kinder" In Berlin, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Sido, Rapper

Anzeige

Überrascht es euch, dass Charlotte und Georgina sich so gut verstehen? Ja, irgendwie schon. Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de