Charlotte Würdig verrät: So ist Sidos Verhältnis zu den Kids

Sido (44) durfte bereits mehrfach seinen eigenen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Unter anderem stammen zwei Söhne aus seiner Beziehung mit Charlotte Würdig (46) und eine Tochter aus der Partnerschaft mit Georgina Stumpf. Mittlerweile ist der Rapper nicht mehr mit den Frauen zusammen. Doch seine Ex-Partnerinnen sehen sich trotzdem täglich, denn sie wohnen zusammen. Im Interview mit Bild verrät die Moderatorin, ob Sido seinen Kindern sowie Charlotte und Georgina ab und an mal einen Besuch abstattet. "Paul ist der Papa von allen drei Kindern – er kümmert sich wie jeder andere vernünftige Vater auch", stellt die Die Verräter – Vertraue Niemandem!-Teilnehmerin klar.

Seit einigen Monaten wohnen Charlotte und Georgina mittlerweile samt Kind und Kegel unter einem Dach. Die beiden Power-Frauen moderieren sogar gemeinsam einen Podcast und könnten in ihrer Patchworkfamilien-Konstellation wohl kaum glücklicher sein. "Die Kleine ist ganz anders – so ruhig, bedacht und brav. So eine Phase hatte ich bei meinen Jungs noch nie. Auf so ein Kind warte ich gefühlt seit zwölf Jahren", schwärmt die 46-Jährige von Georginas Tochter und fügt hinzu: "Ich kann die Kleine einfach nehmen, mit ihr spielen, kuscheln – und sie dann auch wieder abgeben und durchschlafen. Besser geht es doch nicht!"

Wie besonders die Verbindung zwischen den beiden Frauen wirklich ist, zeigten sie in ihrem gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wives mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf". Als Georgina im November in den Wehen lag und Sido nicht erreichbar war, sprang Charlotte kurzerhand ein – und schnitt im Kreißsaal sogar die Nabelschnur des kleinen Mädchens durch. "Das heißt, du und die Kleine, ihr habt auch so eine Bindung. Ich meine, du hast sie von mir gekappt. Das ist so krass", schwärmte Georgina über diesen emotionalen Moment.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

Anzeige Anzeige