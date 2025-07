Podcast-Tränen: Rührender Brief von Charlotte Würdig für Gia

In ihrem gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wives" plaudern Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf über ihr Leben als Patchwork-Familie der etwas anderen Art, ihr Leben als Mütter und über die Vergangenheit mit ihrem gemeinsamen Ex-Partner Sido (44). Genau bei diesem Thema rührt Charlotte die einstige Streamerin zu Tränen: Sie war von 2012 bis 2022 mit dem Rapper verheiratet. Bei der Trennung schrieb sie sich selbst einen emotionalen Brief – den sie vor Kurzem wiederfand und dessen Inhalt, wie sie findet, auch perfekt auf die aktuelle Situation der 34-Jährigen passt. Mit den Zeilen, die sie auf ihre Freundin umformuliert vorliest, rührt sie Georgina zu Tränen: "Liebe Gigi, manchmal sehe ich dich an [...] und kann kaum glauben, was du alles durchgestanden hast, und noch weniger, wie viel Stärke du dabei ausgestrahlt hast. Selbst in Momenten, in denen du innerlich auf dem Boden lagst."

Georgina ist sichtlich gerührt davon, dass Charlotte sie in ihren eigenen Worten wiedererkennt. "Du hast nicht nur überlebt, du hast dich befreit", liest die 46-Jährige weiter und fährt fort: "Du bist viel mehr als das, was du über dich geglaubt hast, als du noch in der Dunkelheit warst. Du bist eine unglaubliche Mutter. [...] Du brauchst keinen Applaus, aber du hast meinen. Jeden verdammten Tag. Ich bin stolz auf dich, nicht nur für das, was du überlebt und gewagt hast, sondern für das, was du aus diesem Überleben gemacht hast. Neues Leben." An dieser Stelle kämpft Georgina endgültig mit ihren Emotionen. Ihr fehlen die Worte und sie steht auf, um ihre Freundin in die Arme zu schließen.

In den vergangenen Monaten haben Charlotte und Georgina einiges miteinander durchgemacht. Die Moderatorin nahm die Ex ihres eigenen Ex-Mannes nicht nur nach der Trennung bei sich zu Hause auf, sie begleitete sie auch zur Geburt ins Krankenhaus. Die beiden haben sich so gut an die Patchwork-Situation gewöhnt, dass Gia und ihre Tochter auch jetzt, Monate nach der Geburt, in der Anliegerwohnung von Charlottes Haus leben.

