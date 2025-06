So wurden Georgina Stumpf und Charlotte Würdig zu Freunden

Georgina Stumpf und Charlotte Würdig (46), beide Ex-Partnerinnen des Rappers Sido (44), haben ein ungewöhnliches Band geknüpft: Sie sind gute Freundinnen geworden. Nachdem sich beide in der Vergangenheit unfreiwillig näher kennengelernt hatten, verbindet sie mittlerweile weit mehr als nur ihr gemeinsamer Ex-Partner. Charlotte bezeichnet im Interview mit RTL ihren gemeinsamen Podcast sogar als eine Art "Therapiestunde". Vor allem während Georginas Trennungsphase bot die zweifache Mutter ihrer Mitbewohnerin eine starke Schulter.

Diese enge Freundschaft kam jedoch nicht über Nacht. Tatsächlich gestand Charlotte, dass sie Georgina anfangs online "gestalkt" habe – allerdings mit einer Prise Selbstironie, da sie ihr die längeren Beine neidete. Als die Streamerin nach ihrer Trennung mit einem Kind, ohne Job und ohne finanzielle Rücklagen plötzlich vor dem Nichts stand, war es die Moderatorin, die ihr zur Seite stand. Die damals Hochschwangere fand bei der Unternehmerin nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch dringend benötigte emotionale Unterstützung. Besonders in der schwierigen Trennungsphase stand Charlotte Georgina bei und zeigte, dass aus einer geteilten Vergangenheit etwas Gutes entstehen kann.

Im November 2024 zeigte sich, wie eng das Vertrauen zwischen den beiden Frauen wirklich ist. Als Georgina ihr zweites Kind zur Welt brachte und Sido nicht erreichbar war, war es Charlotte, die einsprang und sogar die Nabelschnur des Babys durchtrennte. "Aber dann kam der Moment und ich dachte: Gott, es kann nicht krasser werden. Und in dem Moment kam der Oberarzt oder der Professor dann so: Frau Würdig, hier ist die Schere", erinnerte sich die Moderatorin rückblickend im Podcast "The Real Ex-Wives". Damit übernahm sie eine der wohl emotionalsten Aufgaben, die man übernehmen kann – und wurde so zu einem festen Teil dieses besonderen Moments.

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star