Erstes Mal Krabbelgruppe: Georgina Stumpf liefen die Tränen

Die einstige Twitch-Streamerin Georgina Stumpf hat nun ein emotionales Erlebnis aus ihrem Mama-Alltag geteilt. Wie sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story erzählte, war sie das erste Mal mit ihrer Tochter bei einer Krabbelgruppe – und fühlte sich dabei von Emotionen überwältigt. "Es war so süß, ich war überwältigt", berichtete die Influencerin und gab zu, dass ihr die Tränen kamen. Doch nicht nur vor Rührung strömten die Tränen. Die 36-Jährige schämte sich auch dafür, dass sie zu spät kam und bei der gemeinsamen Gesangsrunde nervös war. Sie schrieb lachend zu ihrem Beitrag: "Ich glaub, ich hab auch vor Scham geweint."

Trotz anfänglicher Schüchternheit und einer gewissen Unsicherheit über den neuen sozialen Kontext betonte Georgina, dass die Erfahrung für ihre Tochter fantastisch gewesen sei. Inmitten der Gesangsrunde fand sie schließlich ihren Platz und konnte sich einfügen. "Ich gliedere mich hier jetzt mal so ein", habe die frischgebackene Mama gedacht, nachdem sie über ihren Schatten gesprungen war. Denn sie gestand, dass die Situation ihre sozialen Ängste herausforderte. Doch für Georgina, die stets offen mit ihren persönlichen Herausforderungen umgeht, steht fest, dass sie der Krabbelgruppe erneut einen Besuch abstatten wird.

Nach der turbulenten Trennung von Rapper Sido (44) im letzten Dezember hat sich das Leben der Influencerin stark verändert. Die Beziehung der beiden war von Höhen und Tiefen geprägt, brachte jedoch die größte Freude ihres Lebens – ihre kleine Tochter. Inzwischen wohnt sie bei Charlotte Würdig (46), der Ex-Frau ihres ehemaligen Partners, und fand so nicht nur ein überraschendes Unterstützungssystem, sondern auch eine gute Freundin. Mit ihr teilt sie auch einen Podcast, in dem sie offen über ihr Leben spricht. Georgina blickt trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft und genießt die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen.

Instagram / giageorgina, Joshua Sammer / Getty Images Collage: Georgina Stumpf und Sido

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

