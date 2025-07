So klären Georgina und Charlotte Würdig ihre Kinder auf

Georgina Stumpf und Charlotte Würdig (46), beide Ex-Partnerinnen des Rappers Sido (44), haben in ihrem gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wifes" eine Frage diskutiert, die einen Fan buchstäblich kalt erwischte. Eine Zuschauerin berichtete, dass ihr elfjähriges Kind sie gefragt habe: "Mama, was ist f*cken?" Georgina erklärte, wie sie selbst solch heikle Fragen angehen würde: "Na ja, erklären, dass es ein anderes Wort ist für Geschlechtsverkehr." Auch die zweifache Mama Charlotte sieht Offenheit als den richtigen Weg an, betonte jedoch: "Ich würde schon sagen, dass ich das nicht hören möchte hier zu Hause."

Für beide Frauen spielt Vertrauen eine zentrale Rolle im Umgang mit ihren Kindern. Charlotte, die Mutter von zwei Söhnen ist, sieht klare Kommunikation als essenziell: "Man muss über solche Sachen offen reden, das macht ja auch was mit dem Vertrauen." Das Gespräch zeigt, wie wichtig ihnen ehrliche Antworten auf schwierige Fragen sind, ohne jedoch die familiären Werte aus den Augen zu verlieren. Für die beiden Powerfrauen macht es den Unterschied, wie solche Themen in der Familie gehandhabt werden – das fördert nicht nur die Beziehung zu den Kindern, sondern schafft auch eine gesunde Gesprächskultur.

Ihre Nähe zueinander beschränkt sich längst nicht auf den Podcast. Seit sie sich über den gemeinsamen Ex-Partner kennengelernt haben, entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen Georgina und Charlotte. Besonders in schwierigen Zeiten waren sie füreinander da. Die Moderatorin bot Georgina und ihrem Baby in einer harten Phase ihrer Trennung emotionale Unterstützung, und die beiden machten aus ihren Erfahrungen das Beste: Gemeinsam starten sie Projekte und inspirieren sich gegenseitig. Für Georgina sei dieser Rückhalt eine große Bereicherung gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Februar 2025