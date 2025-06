Mel B feiert Junggesellinnenabschied mit Leopard-Dresscode

Mel B (50), besser bekannt als Scary Spice der legendären Spice Girls, zelebrierte am Wochenende ihren Junggesellinnenabschied – und zwar so wild, wie man es von ihr erwarten darf. Mit 35 Freundinnen reiste die 50-Jährige nach Tunesien und verwandelte den Strand von Sidi Bou Said in eine private Partyzone. Ganz im Stil ihrer Spice-Persona trugen alle Gäste Leoparden-Bikinis, während Mel selbst als sexy Braut-Version von Scary Spice in Erscheinung trat – mit Hochzeitsschleier und Strumpfband. Den Höhepunkt – eine einstudierte Tanzperformance zu Beyoncés "End Of Time", bei der die künftige Braut als strahlende Fronttänzerin glänzte – teilte sie als Clip mit ihren Fans auf Instagram. Die Moves saßen, die Stimmung kochte – und das vor traumhafter Kulisse bei strahlendem Sonnenschein.

Angekündigt wurde ihre Hochzeit mit Friseurexperte Rory McPhee bereits im November 2022, doch erst kürzlich enthüllte Mel in The Tonight Show, dass die Trauung in genau dem berühmten Gotteshaus stattfinden wird, in dem auch einst Prinzessin Diana (✝36) ihre Vermählung feierte. Die Möglichkeit, an diesem besonderen Ort zu feiern, verdankt sie ihrer Auszeichnung als Member of the Order of the British Empire, die sie 2022 für ihren Einsatz zugunsten von Opfern häuslicher Gewalt erhielt. Die Vorfreude auf den großen Tag ist unübersehbar: Auch während ihres feurigen Junggesellinnenabschieds ließ Mel es sich nicht nehmen, sich scherzhaft auf ihre Hochzeit vorzubereiten, indem sie das Werfen eines Brautstraußes übte.

Heute wirkt Mel glücklicher und selbstbewusster als je zuvor. Nach schwierigen Jahren in einer ungesunden Ehe hat ihre Beziehung zu Rory ihr neues Vertrauen geschenkt. Die Sängerin ist dreifache Mutter: Ihre älteste Tochter Phoenix stammt aus der Ehe mit Jimmy Gulzar, Angel teilt sie mit Eddie Murphy (64) und ihre jüngste Tochter Madison stammt aus der Ehe mit Stephen Belafonte (50). Mit Rory hat sie nun einen Mann gefunden, der sie nicht nur unterstützt, sondern ihr auch das Gefühl gibt, wieder ganz sie selbst sein zu können. "Er nennt mich jeden Tag schön", berichtete Mel strahlend in einem früheren Interview.

Instagram / officialmelb Mel B. im April 2017

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte mit ihren Kindern, im Jahr 2015

