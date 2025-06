RTL zieht Notbremse: "Die Bachelors" fliegt aus dem Programm

RTL hat kurzfristig entschieden, die Ausstrahlung der beliebten Kuppelshow Die Bachelors am Mittwoch, dem 25. Juni, aus dem Programm zu nehmen. Stattdessen wird das Promi-Pool-Quiz "Splash!" in einer Zusammenschnitt-Version gesendet. Die Entscheidung des Senders wurde am Dienstag bekannt gegeben. Gründe seien laut RTL "programmlicher Natur". Um 22:15 Uhr soll der reguläre Sendeplatz von "RTL Direkt" jedoch wie gewohnt erhalten bleiben. Schon im Vorhinein war klar, dass der Sender an diesem Abend mit starker Konkurrenz zu kämpfen haben würde.

Neben dem Dauerbrenner "Aktenzeichen XY" im ZDF stellen vor allem Sportübertragungen eine Herausforderung für die Einschaltquoten dar: Sowohl ProSieben als auch Sat.1 zeigen zeitgleich Fußballspiele, welche für viele Zuschauer attraktiver sein könnten. Sat.1 überträgt das Halbfinale der U21-Fußball-EM zwischen Deutschland und Frankreich, während sich ProSieben das Klub-WM-Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD FC sichert. Beide Ereignisse beginnen mit Vorberichten um 20:15 Uhr, bevor um 21 Uhr der Anpfiff erfolgt.

"Die Bachelors" steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Bereits zum Start der 15. Staffel konnte die Show erstmals nicht die Millionenmarke bei den Zuschauerzahlen knacken: Laut DWDL schalteten lediglich 0,78 Millionen Menschen zur ersten Folge der Datingshow ein. Besonders der Wechsel der Sendezeit auf die Sommermonate anstelle des gewohnten Jahresbeginns scheint sich negativ auszuwirken. Experten vermuten, dass diese Änderung entscheidend zum Quotentief beigetragen hat.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige