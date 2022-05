Musikerin Phoebe Bridgers (27) gibt ihren Fans ein sehr intimes Detail ihres Lebens preis. Die "Motion Sickness"-Interpretin machte zuletzt Schlagzeilen, als sie sich zu den schweren Anschuldigungen bezüglich Marilyn Manson (53) äußerte. Auch die Blondine hatte ein Schock-Erlebnis mit dem Rockmusiker. Nun sprach sie allerdings über ein Thema, das vor allem gerade wieder in den USA heiß diskutiert wird: Abtreibung. Phoebe erklärte am Dienstag im Netz, selbst eine Schwangerschaft beendet zu haben!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Sängerin zu Wort und erklärte: "Ich hatte letztes Jahr, während ich auf Tour war, eine Abtreibung. In bin in eine Einrichtung gefahren und sie haben mir dort die Abtreibungspille gegeben. Es war leicht. Jeder verdient den Zugang zu solchen Medikamenten", stellte sie klar. Damit bezog sich Phoebe auf die politische Lage in den USA: Aktuell wird dort darüber diskutiert, das Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten zu kippen und Schwangerschaftsabbrüche somit zu verbieten.

Von wem Phoebe im vergangenen Jahr ein Kind erwartet hatte, ließ sie offen. Im Dezember vergangenen Jahres machte sie allerdings die Beziehung zu Schauspieler Paul Mescal (26) öffentlich. Die ersten Dating-Gerüchte der beiden Berühmtheiten machten allerdings bereits im Sommer 2020 die Runde, als sie auf einem romantischen Trip in London erwischt worden waren.

