Bravo-Gewinner: Auf diesen Preis ist Knossi besonders stolz

Entertainer Knossi (38) hat in einer Instagram-Story begeistert verkündet, dass er die Otto-Wahl 2024 der Bravo gewonnen hat. Bereits zum zweiten Mal darf sich der Social-Media-Star über diesen Preis freuen, nachdem er ihn erstmals im Jahr 2021 erhalten hatte. "Ey, ich freu mich so unendlich arg darüber!", strahlte der Entertainer und bedankte sich aus vollem Herzen bei seinen Fans. In seiner Story zeigte sich Knossi überwältigt und ließ seine Community wissen, wie viel ihm diese Auszeichnung bedeutet.

Besonders emotional war für den Comedian die Verbindung zu seiner eigenen Jugend, wie er weiter erklärte: "Das ist unvorstellbar, wenn man als Kind die Bravo-Supershow geschaut hat. Die Bravo gibt es noch. Das war das Magazin, mit dem ich aufgewachsen bin." Für ihn, so verriet er, sei der Bravo-Otto der beste Preis überhaupt. Auch diesmal zeigte sich, dass Knossis Fans eine treue und motivierte Community bilden, die ihm diesen Erfolg ermöglicht hat und ihm großen Rückhalt bietet.

Knossi, der sich zukünftig zehn Kinder mit seiner Lia wünscht, ist schon lange eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Social-Media- und Entertainment-Szene. Der Streamer hat sich mit seiner humorvollen und lebensfrohen Art eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut, sei es auf YouTube, Twitch oder Instagram. Seine Dankbarkeit und Nähe zu seinen Fans machen ihn dabei besonders sympathisch. Für viele seiner Anhänger ist das erneute Bravo-Voting ein weiterer Beweis dafür, dass der "König des Internets", wie er sich selbst gern nennt, immer noch ganz oben mitspielt – und das mit einer Begeisterung, die absolut ansteckend ist.

Instagram / knossi Knossi mit seinem BRAVO-Otto für das Jahr 2024

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024