Phoebe Bridgers und Bo Burnham daten sich wohl seit Monaten

Lernen sich Phoebe Bridgers (28) und Bo Burnham etwa schon viel länger kennen als gedacht? Bereits seit einigen Wochen wird über eine mögliche Beziehung zwischen der Sängerin und dem "Promising Young Woman"-Schauspieler spekuliert. Am vergangenen Freitag wurde das angebliche Paar dann gemeinsam am Flughafen in Los Angeles gesehen. Nun tauchten neue Bilder von Phoebe und Bo auf, die auf eine deutlich längere Romanze hindeuten.

Wie TMZ nun berichtete, sollen sich die beiden wohl bereits seit gut zwei Monaten näher kennenlernen. So zeigen Aufnahmen, die der Boulevard-Nachrichten-Website vorliegen, dass Bo und Phoebe bereits im vergangenen November zusammen unterwegs waren. Damals kehrten sie in einem Restaurant in Malibu ein und schienen sehr vertraut miteinander zu sein. Augenzeugen berichten zudem, dass der 32-Jährige und seine angebliche neue Flamme in einer Ecke saßen, während sie auf ihr Essen warteten und sich angeregt unterhielten. Das Duo zeigte zwar keinerlei Anzeichen von öffentlicher Zuneigung oder Turtelei, die "Moon Song"-Interpretin und der Komiker fuhren allerdings im selben Wagen davon.

Sowohl Bo als auch Phobe sind allerdings noch nicht sehr lange single. So beendete der "Eighth Grade"-Regisseur erst vor geraumer Zeit seine achtjährige Partnerschaft mit Lorene Scafaria (44), während die Musikerin im vergangenen Herbst die Trennung von Paul Mescal (26) bekannt gegeben hatte. Erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung des Paares waren dann im Dezember 2022 aufgekommen.

Backgrid Bo Burnham und Phoebe Bridgers im Januar 2023

Getty Images Phoebe Bridgers im Oktober 2022

Getty Images Bo Burnham, Comedian

