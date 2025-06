Wegen Gesundheit: Sami Sheen lässt Brustimplantate entfernen

Sami Sheen (21), die Tochter von Hollywoodstar Charlie Sheen (59) und der Schauspielerin Denise Richards (54), hat bekannt gegeben, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram erklärte die Internet-Bekanntheit, dass sie seit fast zwei Jahren unter gesundheitlichen Problemen leidet, die sie nun auf eine sogenannte Brustimplantat-Krankheit zurückführt. "Ich hoffe, sie so schnell wie möglich entfernen zu lassen, damit ich mich endlich wieder besser fühle", schrieb die Influencerin. Sami sucht derzeit einen geeigneten Chirurgen in Los Angeles und bat ihre Follower um Unterstützung dabei.

In der Vergangenheit hatte Sami freimütig über ihre Entscheidung gesprochen, sich die Implantate einsetzen zu lassen, inspiriert von ihrer Mutter Denise, die selbst mit 19 Jahren eine Brustvergrößerung hatte. Rückblickend reflektierte die junge Social-Media-Persönlichkeit in ihrer Story, dass die Rückkehr zu ihrer natürlichen Körperform nicht leicht sein würde, sowohl körperlich als auch mental. Doch sie betonte, dass ihre Gesundheit an erster Stelle stehe. "Das ist dein Zeichen, immer deine Gesundheit zu priorisieren", schrieb sie an ihre Followerschaft. Sami empfindet Mitgefühl für andere Betroffene, die sich die Implantate nicht entfernen lassen können, und bezeichnete die Krankheit als "keinen Witz".

Sami steht mit ihrer Entscheidung zur Stärkung ihrer Gesundheit aktuell im Fokus, während das Verhältnis zu ihrem Vater Charlie vor Herausforderungen steht. Die beiden hatten zuletzt wenig Kontakt, wie Sami im Podcast "Casual Chaos" gestand. Für den Schauspieler scheint Familie dennoch eine wichtige Rolle zu spielen, denn erst kürzlich verbrachte er Zeit mit seinem Vater Martin Sheen (84) und seinen Geschwistern bei einem entspannten Essen. Sami hingegen widmet sich derzeit den wichtigen Schritten, um ihre Lebensqualität zurückzugewinnen.

Instagram / samisheen Sami Sheen auf dem Coachella, April 2025

Instagram / samisheen Sami Sheen, Erotikmodel

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, Mai 2003