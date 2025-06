Herzzerreißend: Martin Rütter nimmt Abschied von Hündin Emma

Tierliebhaber und TV-Star Martin Rütter (55) hat auf Instagram den schweren Verlust seiner Hündin Emma öffentlich gemacht. Am Montag, dem 23. Juni 2025, teilte der Hundeprofi ein ergreifendes Foto seiner langjährigen Wegbegleiterin und postete dazu nur ein Herz. Emma, eine Mischlingshündin, war über zwölf Jahre an Martins Seite, bevor sie kürzlich an den Folgen von Lungenkrebs verstarb. In einer emotionalen Mitteilung erklärte Martin seinen Fans, dass er einige Zeit benötigte, um diese traurige Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen.

In einem Video schilderte Martin von der erschütternden Diagnose und den letzten Wochen mit Emma. Die Krankheit zeigte sich zunächst durch Symptome wie extreme Müdigkeit und Kurzatmigkeit. Nach intensiven Untersuchungen wurde schnell klar, dass seine geliebte Hündin unheilbaren Lungenkrebs hatte. Die Tierärzte gaben Emma nur noch wenige Wochen Lebenszeit. Angesichts des hohen Risikos eines qualvollen Erstickungstodes entschied sich Martin schweren Herzens, sie einschläfern zu lassen. "Die Endgültigkeit ist einfach schrecklich", so das Resümee des Hundeexperten, der sichtlich mitgenommen war.

Martin Rütter ist in Deutschland vor allem für seine einfühlsame Art und seinen Humor in TV-Sendungen wie "Der Hundeprofi" bekannt. Privat zeigt sich der gebürtige Duisburger jedoch ganz offen und emotional, was seine besonderen Bindungen zu Tieren betrifft. Seine Fans reagieren mit unzähligen Beileidsbekundungen und liebevollen Nachrichten auf seinen Verlust. Für Martin dürfte Emma weit mehr als nur ein Hund gewesen sein – sie war Familienmitglied, treue Begleiterin und ein fester Bestandteil seines Lebens. "Ich musste einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, bevor ich es sagen konnte", erklärte er. Nach Mina nun ein weiterer, schwerer Verlust, der noch lange in seinem Herzen nachhallen wird.

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi

Instagram / martinruetter_official Martin Rütters Hündin Emma

Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020