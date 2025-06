Krasse Zurechtweisung von Tom Cruise: Michael Cera packt aus

Michael Cera (37) hat im "The Louis Theroux Podcast" eine skurrile Begegnung mit Tom Cruise (62) enthüllt. Die beiden Schauspieler trafen sich während der Dreharbeiten zu den MTV Movie Awards, bei denen Tom in seiner Rolle als Les Grossman aus "Tropic Thunder" in humorvollen Einspielern mitwirkte. Während einer Aufnahme soll Tom Michael lautstark zurechtgewiesen haben, weil er nicht leise war: "Ist das Michael Cera, der während eines verdammten Takes redet?" Michael relativierte die Szene später und meinte, dass es zwar scherzhaft gemeint war, Tom ihm jedoch gleichzeitig deutlich zu verstehen gab, still zu sein.

In dem Gespräch beschrieb Michael, dass die Arbeit mit Tom eine surreale Erfahrung gewesen sei. Tom sei ein "echter Anführer" am Filmset und habe eine Präsenz, die an einen Regieassistenten erinnere, so der Schauspieler. Michael ergänzte, dass die Ermahnung direkt bei ihrer ersten Begegnung stattgefunden habe. Michael witzelte zudem über sein schlechtes Gedächtnis, da er die Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar im Podcast zunächst komplett vergessen hatte.

Schon vor rund fünf Wochen hatte der gefeierte Regisseur Alejandro G. Iñárritu bei einem Auftritt in Cannes von seiner Zusammenarbeit mit Tom berichtet – und geschwärmt. "Er bringt mich jeden Tag zum Lachen. Die Bandbreite, die ich bei der Arbeit mit ihm entdeckt habe, ist für mich als Regisseur beispiellos. Ich war so verdammt beeindruckt und glücklich", hatte der Filmemacher gegenüber Deadline verraten. Tom stand für sein neues Projekt in London vor der Kamera und überraschte dort mit einer für ihn ungewöhnlichen Rolle: Er spielte in der tiefgründigen Komödie "Judy" den mächtigsten Mann der Welt, der nach einer Katastrophe einen Neuanfang wagt. Ob dieses geheimnisvolle Werk tatsächlich so wild wird, wie es Alejandro ankündigt, bleibt zunächst offen.

Anzeige Anzeige

Lisa Maree Williams/Getty Images, Dimitrios Kambouris/Getty Images Collage: Tom Cruise und Michael Cera

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Cera im Dezember 2017

Anzeige Anzeige

Photo by LAURENT HOU/Hans Lucas/AFP via Getty Images Tom Cruise in Cannes, Mai 2025