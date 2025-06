Beauty-Doc Dr. Rick schickt Jessica Hnatyk nach Hause

Ein Besuch beim Beauty-Doc Dr. Rick(35), endete für die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin Jessica Hnatyk (24) überraschend. Auf TikTok teilte der Arzt ein Video, in dem Jessica über ihre bisherigen Eingriffe spricht und erklärt, dass sie ihre Lippen wieder auffrischen möchte. Doch statt der gewünschten Behandlung erteilte der Schönheitsmediziner ihr eine klare Abfuhr. Zu ihr sagte er: "Weißt du, was ich machen würde? Gar nichts. Deine Lippen sind perfekt." Damit legte er nahe, dass keine weitere Optimierung nötig sei.

Jessica zeigte sich daraufhin einsichtig und gestand, dass sie in der Vergangenheit bei Schönheitskorrekturen übertrieben habe. Heute sei sie dankbar für Profis, die auch einmal Nein sagen und Grenzen ziehen, um einen natürlichen Look zu bewahren. Auf TikTok erhielt sie nach ihrem Besuch zahlreiche positive Kommentare. Viele Follower sind Fans von Dr. Ricks Ansichten und loben die Influencerin für ihren natürlichen Look trotz kleiner Eingriffe. "Sie sieht unglaublich gut aus, es reicht wirklich", kommentierte ein Fan.

Abseits der Schönheitsmedizin hat Jessica bereits andere Lebensbereiche überdacht. Nach ihrer turbulenten Karriere im Reality-TV, einschließlich der Teilnahme an Formaten wie Temptation Island V.I.P., räumte sie rigoros mit ihrer Vergangenheit auf. Besonders ihre letzte Reality-TV-Erfahrung beschrieb sie einmal als belastend. Heute scheint ihr Fokus jedoch auf einem ausgeglicheneren Lebensstil und positiven Veränderungen zu liegen – auch wenn dafür klare Worte von ihrem Beauty-Doc nötig waren.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Oktober 2024

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin