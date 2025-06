Anna-Maria Ferchichi: Tragische Stunden mit Söhnchen Djibi

Anna-Maria Ferchichi (43) erlebte eine nervenaufreibende Nacht, als sie ihren Sohn Djibrail, genannt Djibi, erneut ins Krankenhaus bringen musste. Der Junge, der erst vor Kurzem einen schweren Unfall mit einem Wassersport-Sofa überstanden hatte, bekam plötzlich hohes Fieber. Weder Paracetamol noch Ibuprofen konnten die Temperatur senken – eine beängstigende Situation für die achtfache Mutter. Gleichzeitig wurde die Lage auch außerhalb des Familienkosmos unruhig: Anna-Maria berichtet in ihrer Instagram-Story, genau in diesen Momenten erfahren zu haben, dass US-Stützpunkte in Katar und im Irak angegriffen worden seien – mit Folgen für ihre Wahlheimat Dubai. Der Luftraum wurde gesperrt, was zusätzliche Unsicherheit bei ihr auslöste. Als dann noch weitere ihrer Kinder begannen, auf die angespannte Stimmung zu reagieren, wuchs die Belastung immer weiter.

Anna-Maria macht deutlich, wie nah sie in dieser Nacht – ohne Ehemann Bushido (46) an ihrer Seite – an ihre Grenzen kam: "Die [Kinder] sind im Viereck gesprungen. Das sind manchmal Situationen bei uns zu Hause, die sind von einer auf die andere Sekunde so extrem." Letztlich war es eine Freundin, die ihr in diesem schwierigen Moment zur Seite stand und sie mit Djibi ins Krankenhaus fuhr. Dort entschieden sich die Ärzte zunächst dafür, das Kind zur Beobachtung dabehalten zu wollen, aber alle durchgeführten Tests blieben ergebnislos. Die 43-Jährige nahm ihren Sohn schließlich mit nach Hause, wo er nun alle vier Stunden Medikamente erhält. Mittlerweile scheint die Lage zumindest unter Kontrolle zu sein, nachdem der überraschende Nachteinsatz Anna-Maria und ihre übrigen Kinder sichtlich herausgefordert hatte.

Djibi ist eines von insgesamt acht Kindern der Familie Ferchichi und Zwillingsbruder seiner Schwester Laila. Nach seinem Unfall im Urlaub und dem erneuten Krankenhausaufenthalt vor wenigen Wochen zeigt sich Anna-Maria entschlossen und kämpferisch – trotz aller Belastungen, die diese Zeit für sie und ihre Familie mit sich bringt. Schon in der Vergangenheit machte die Influencerin deutlich, wie sehr ihr das Wohlergehen ihrer Kinder am Herzen liegt. Immer wieder lässt sie ihre Follower an dem oft chaotischen Alltag einer Großfamilie teilhaben – den sie in der Regel mit beeindruckender Stärke und erstaunlich viel positiver Energie bewältigt.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Djibrail Ferchichi im Krankenhaus, Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025