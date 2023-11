"The Voice"-Star Zoe Wees hat mit Panikattacken zu kämpfen

Zoe Wees (21) spricht offen über ihre mentale Gesundheit. 2017 hatte die Musikerin bei der fünften Staffel von The Voice Kids teilgenommen. Bei der Show gewann sie zwar nicht, doch sie startete trotzdem durch: Mit ihrem Hit "Control" wurde sie nicht nur in Deutschland, sondern auch international berühmt. Doch nicht alles läuft immer rund: Immer wieder wird Zoe von Panikattacken übermannt.

Als Kind wurde bei ihr Rolando Epilepsie festgestellt. Zu den Krampfanfällen kamen später starke Panikattacken hinzu, erzählt die 21-Jährige im Interview mit Bild. 2021 sei sie deshalb sogar ins Krankenhaus gekommen: "Diese Attacken lassen sich nicht wie Termine in den Kalender eintragen. Ich habe mit der Zeit gelernt, mit meinen Ängsten umzugehen. Kenne einige Anzeichen von meinem Körper kurz bevor es losgeht." Was ihr dabei helfe, seien Eiswürfel, die sie in ihrer Hand hin- und hergleiten lässt. Das lenke sie von der Panik ab. "Nichtsdestotrotz kommt es gelegentlich noch vor, dass ich mich regelrecht ohnmächtig fühle", meint Zoe.

Ihre Musik helfe der Sängerin auch mit ihren psychischen Problemen. "Meine Ängste, Sorgen und Gedanken in Songtexten auszudrücken, half mir selbst bisher den nächsten Schritt zu gehen", schildert die "Do It Better"-Interpretin. Passend dazu heißt ihr vergangene Woche erschienenes Album "Therapy" (zu Deutsch "Therapie").

