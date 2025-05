Sängerin Zoe Wees berichtet von Gewalt in früherer Beziehung

Zoe Wees (23) offenbart Schreckliches: Im "deep und deutlich"-Podcast berichtet die Sängerin, in einer früheren Beziehung Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ihr Ex-Freund habe sie geschlagen, geschubst und ihr sogar einmal ins Gesicht gebissen. "Ich habe ihn ein paar Mal darauf angesprochen. Aber das ist dann so ausgeartet, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand geklatscht wurde. Deswegen habe ich versucht, so leise wie möglich zu sein. Bis es irgendwann gar nicht mehr ging", schildert sie. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe die "Mountains"-Interpretin es nicht mehr verstecken können, doch ihre Mitmenschen hielten sich trotzdem zurück. "Tief im Inneren habe ich mir gewünscht, dass mich jemand beiseitenimmt und mir eine Schulter zum Anlehnen gibt, damit ich einfach loslassen kann", enthüllt sie.

Obwohl es am Anfang ihrer Beziehung keine Anzeichen gegeben hatte, legte ihr einstiger Partner durch die Einnahme von Substanzen eine zunehmend aggressive und unberechenbare Art an den Tag. "Er war ein sehr lieber Mensch. Irgendwann habe ich gemerkt, dass er irgendwie anders wird und mit mir nicht normal umgeht. [...] Ich habe ihn nicht wiedererkannt", erzählt Zoe. Sie habe allerdings trotzdem lange gezögert, sich von ihrem Ex zu lösen. "Ich hatte extrem doll Angst, weil ich ja auch Epilepsie hatte. So ein Schlag auf den Kopf ist nicht ohne. Und es waren schon sehr dolle Schläge. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich den nächsten Anfall durchmachen muss, auf dem Boden liege und allein gelassen werde", schildert der "The Voice Kids"-Star.

Die mittlerweile 23-Jährige habe gewusst, dass sie sich trennen muss, sie sah jedoch keinen Ausweg. "Irgendetwas hat mich festgehalten", erläutert sie. Letztendlich habe es aber einen Wendepunkt gegeben: Zoe erlebte eine Situation, in der die Freunde ihres Ex-Partners sie körperlich bedrängten und ihr Schmerzen zufügten. "Ich habe mich eingeschlossen. Und da habe ich das erste Mal Hilfe gerufen", verrät sie. Heute versucht die Musikerin, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und daraus Stärke zu schöpfen. Sie sprach bereits in der Vergangenheit über ihre körperlichen und mentalen Herausforderungen: So offenbarte die "Control"-Sängerin im November 2023, mit Panikattacken zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Wees, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Wees, "The Voice Kids"-Bekanntheit