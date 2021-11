Welche Promis dürfen die Trophäe mit nach Hause nehmen? Seit mittlerweile 21 Jahren kürt der Radiosender 1Live die deutschen Musikgrößen mit der 1Live Krone. In der Vergangenheit konnten also schon so einige Künstler abräumen und sich mit dem laut Darstellung des Senders "größten Radioaward Deutschlands" rühmen. Doch welche Stars haben in diesem Jahr Chancen auf den Sieg in den verschiedenen Kategorien? Promiflash präsentiert euch die Nominierten...

Das Event findet in diesem Jahr am 9. Dezember statt – in Bochum werden dann so einige Promis vor Ort auf den Titel hoffen. In der Kategorie "Beste Künstlerin" entscheidet sich der Kampf zwischen Lea (29), Zoe Wees (19), Alice Merton (28), Shirin David (26), Mathea (23) und Lena Meyer-Landrut (30). In der männlichen Gegenkategorie – also "Bester Künstler" – sind Marteria (38), Clueso (41), Bosse, RIN, Mark Forster (38) und Danger Dan die heißesten Anwärter auf den Award. Auch der "Beste Dance Act" und der "Beste Hip Hop Act" liefern hochkarätige Titelfavoriten – unter anderem Felix Jaehn (27), Leony, Loredana, Kontra K (34) und Badmómzjay (19).

Wenn die Moderatoren Larissa Rieß und Philipp Isterewicz durchs abendliche Programm führen, können außerdem einige Sänger und Sängerinnen Daumen drücken, dass ihr Song als "Beste Single" des Jahres ausgezeichnet wird. Neben der bereits als beste Künstlerin nominierten Zoe gibt es Hoffnung für Nico Santos (28) mit "Would I Lie To You", für Leonys "Faded Love", für Purple Disco Machine mit "Fireworks", "Colorado" von Milky Chance und "Your Love" von ATB, Topic (29) und A7S.

ARD Mark Forster, 1Live-Krone-Gewinner: "Beste Single"

ARD Kontra K, 1Live-Krone-Gewinner: "Bester Hip-Hop Act"

Getty Images Zoe Wees, Sängerin

