Schon seit einigen Jahren kürt der Musikstreaming-Anbieter Apple Music jeden Monat ein Nachwuchstalent zum sogenannten "Apple Music: Up Next"-Artist – und diese Ehre hat zahlreichen Künstlern schon zum Erfolg verholfen: Unter anderem unterstützte die Plattform schon den US-amerikanischen Sänger Khalid (23) und das norwegische Talent Sigrid. Ein deutscher Interpret hatte es allerdings noch nicht auf die Liste geschafft – bis jetzt: Die ehemalige The Voice Kids-Kandidatin Zoe Wees ist jetzt "Apple Music: Up Next"-Artist!

"Ich fühle mich geehrt zu verkünden, dass ich diesen Monat 'Apple Music: Up Next'-Künstlerin bin", freute sich Zoe jetzt auf ihrem Instagram-Profil und betonte: "Das bedeutet mir besonders viel, weil ich die erste Musikerin aus Deutschland bin, die ausgewählt wurde." Die "Girls Like Us"-Interpretin sei dem Streamingdienst unglaublich dankbar für die Möglichkeit, ihre Geschichte auf der ganzen Welt zu verbreiten. "Ich bin so glücklich und überwältigt", gab sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Zoe auf internationaler Ebene so viel Lob erhält: Während ihrer "The Voice Kids"-Teilnahme im Jahr 2017 war sie auf den Weltstar Ed Sheeran (30) getroffen – und der hatte sich von ihrem Talent hellauf begeistert gezeigt. Allerdings war die heute 18-Jährige damals in den Sing-offs ausgeschieden. Ihrer steilen Karriere konnte das Castingshow-Aus aber ganz offensichtlich keinen Abbruch tun...

