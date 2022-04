Am Mittwochabend war es wieder so weit: Die deutschen Kids' Choice Awards wurden verliehen! Hier dürfen, wie der Name der Verleihung schon verrät, die kleinsten Fans der Stars und Sternchen im Netz für ihre Lieblinge abstimmen. Nominiert waren in diesem Jahr Musiker wie Mark Forster (39), Nico Santos (29) und Sarah Connor (41) sowie Influencer wie Twenty4Tim und Tina Neumann (20). Doch wer konnte am Ende abräumen? Hier kommen die Gewinner der deutschen Kids' Choice Awards!

Musikerin Lena Meyer-Landrut (30) wurde mal wieder als "Lieblingssängerin" der Kids ausgezeichnet – und zwar zum vierten Mal in Folge! Auch Social-Media-Star Younes Zarou wurde nicht zum ersten Mal zum "Beliebtesten Social-Media-Star" gekürt: Er gewann bereits 2021. Den Preis für den "Lieblingsohrwurm" staubte The Voice Kids-Bekanntheit Zoe Wees (19) mit ihrem Hit "Girls Like Us" ab. Und wer ist die "Lieblings-Crew" der Kinder in Deutschland? Ganz klar die TikTok-Truppe Elevator Boys.

Die Fahrstuhl-Hotties bedankten sich bereits überschwänglich via Instagram bei ihren Fans: "Ist das wirklich real? Oder träumen wir? Und all das nur euretwegen, wegen unserer genialen Community! [...] Wir sind euch total dankbar – wir danken jedem Einzelnen von euch, der für uns gevotet hat! Wir lieben euch!", schrieben Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Ritt, Tim Schäcker und Luis Freitag.

