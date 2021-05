Tolle News für die Fans der About You Awards! Seit 2017 wird die Preisverleihung für Social-Media-Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum jährlich im Netz übertragen. Im letzten Jahr musste die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ausfallen – aber in diesem Jahr kündigt sich das große Comeback an. Das Influencer-Event der Superlative kommt zurück und nicht nur das: Die Preisverleihung wird am 20. Mai live auf ProSieben ausgestrahlt!

Wie die Veranstalter auf ihrer Homepage verkünden, beginnt am 6. Mai das Voting für die Webstars, die ins Rennen um die begehrten Trophäen gehen. In den Kategorien "Style", "Business", "Empowerment", "Sports" und "Digital Art" sind jeweils drei Personen nominiert, die in den sozialen Netzwerken eine besonders große Reichweite haben. Die Umsetzung der Show findet in fünf Städten Deutschlands mit striktem Hygienekonzept und ohne Zuschauer statt. Aus Köln wird Jeannine Michaelsen (39) moderieren und unter anderem die Ehrenpreise verleihen. In Hamburg ist Fernsehkoch Tim Mälzer (50) dabei und Influencer Riccardo Simonetti (28), der selbst schon zweimal einen Award absahnte, meldet sich ebenfalls aus der Hansestadt. Joko Winterscheidt (42) sorgt für Stimmung in München und aus Berlin berichtet das Modelpaar Stefanie Giesinger (24) und Marcus Butler (29).

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: "Girls Like Us"-Interpretin Zoe Wees und der Rapper Cro (31) werden live performen. Das Konzept der Show wurde offenbar in der einjährigen Pause generalüberholt. So sollen die Zuschauer in diesem Jahr ein spannendes Zusammenspiel von Social Media und Fernsehen erleben.

Getty Images Joko Winterscheidt, TV-Moderator

Getty Images Tim Mälzer im April 2017 in Hamburg

Getty Images Riccardo Simonetti im Juli 2019

