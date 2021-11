Zoe Wees (19) schwelgt im Liebesglück! Vergangenes Jahr machte die ehemalige The Voice Kids-Teilnehmerin mit ihrer Debütsingle "Control" auf sich aufmerksam. Im Frühjahr dieses Jahres schaffte sie es sogar, als erste deutsche Künstlerin von Apple Music zum "Apple Music: Up Next"-Artist gekürt zu werden. Ihr Privatleben hält die Sängerin eher aus der Öffentlichkeit raus – bis jetzt: Auf einem Event präsentierte Zoe erstmals ihren Freund Sulay.

Doch wie kam es zu dem gemeinsamen Auftritt? "Wir haben schon viel darüber nachgedacht", erzählte Zoe in einem Interview mit Promiflash bei den GQ Men of the Year Awards 2021. "Ich dachte mir, voll viele Leute werden es so oder so herausfinden", erklärte sie die Entscheidung für das Pärchen-Outing. Daher habe sie beschlossen, ihre Beziehung lieber selbst öffentlich zu machen.

Einzelheiten zu ihrem Liebesglück möchte die Hamburgerin jedoch privat halten. Eine Kleinigkeit verriet sie gegenüber Promiflash dennoch. "Wir kennen uns schon sehr lange und das hat sich irgendwie so ergeben", plauderte Zoe auf die Frage, wie lange sie schon zusammen seien, aus.

Anzeige

Getty Images Zoe Wees, Sängerin

Anzeige

Getty Images Zoe Wees (r.) mit ihrem Partner Sulay

Anzeige

Getty Images Zoe Wees, ehemalige "The Voice Kids"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de