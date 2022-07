"The Voice"-Star Zoe Wees bringt neuen Herzschmerz-Song raus

Das wird bestimmt ihr nächster Hit! Sängerin Zoe Wees (20) nahm 2017 an der beliebten Castingshow The Voice Kids teil – in den Sing-Offs hieß es für die Hamburgerin Abschied nehmen. Trotz ihres Ausscheidens gelang der 20-Jährigen drei Jahre später ihr großer musikalischer Durchbruch: "Control" und "Girls Like Us" erreichten Platinstatus in mehreren Ländern und dominierten wochenlang die deutschen Charts. Jetzt meldet sich Zoe mit neuer Musik!

Wie eine Pressemitteilung von Universal verkündete, hat die 20-Jährige vergangenen Freitag einen neuen Song veröffentlicht. Das Lied "Third Wheel" spielte sie bereits auf ihren Konzerten, doch erst jetzt ist der Song offiziell erhältlich. Laut Zoe gehe der Song auf eine wirklich harte Zeit ihres Lebens zurück. "Ich hoffe, dass Leute mit ähnlichen Erfahrungen erkennen, dass sie an solchen gewachsen sind“, offenbarte die Musikerin.

Den Liebeskummer, den Zoe in dem Lied verarbeitet, hat die Hamburgerin aber mittlerweile hinter sich gelassen. Die 20-Jährige hatte in einem Promiflash-Interview verraten, dass sie glücklich vergeben ist: Letztes Jahr erschien die Musikerin mit ihrem Freund bei den GQ Men of the Year Awards. "Wir kennen uns schon sehr lange und das hat sich irgendwie so ergeben", verriet Zoe.

Instagram / zoe.wees Zoe Wees, Sängerin

Getty Images Zoe Wees, Sängerin

Instagram / zoe.wees Zoe Wees und ihr Freund, 2022

