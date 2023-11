NFL-Star Devon Wylie ist im Alter von 35 Jahren gestorben!

Eine traurige Nachricht erschüttert die Football-Welt! Devon Wylie spielte schon zu Schulzeiten in der College-Mannschaft der California State University den beliebten US-amerikanischen Ballsport. 2012 wurde er von den Kansas City Chiefs in der vierten Runde des damaligen NFL-Drafts ausgewählt und schaffte damit einen frühen Karrieredurchbruch. Doch jetzt macht eine traurige Mitteilung die Runde: Devon ist mit nur 35 Jahren verstorben!

Ein Familienmitglied soll das Ableben des Spielers in den sozialen Medien bestätigt haben, wie Action News erklärte. Was die Ursache für den frühzeitigen Tod war, sei bisher nicht bekannt. Die Familie habe den Beitrag veröffentlicht, "damit die Menschen, die Devon kannten und liebten, von seinem Tod erfahren können", heißt es laut Yahoo Sports. Sie hätten in dieser schweren Zeit keine andere Möglichkeit, alle zu erreichen. Mehrere Teamkollegen sollen aber bereits Bescheid gewusst haben.

Devon war bei Freunden und Fans vor allem wegen seiner lustigen Art so beliebt gewesen. "Er brachte die Leute immer zum Lachen und unterhielt uns mit seinen Football-Künsten, Gitarrenjams, albernen Witzen [...] und nicht zu vergessen seinem wunderschönen Lächeln. Wir werden ihn immer vermissen", fügt der Familienangehörige hinzu.

Devon Wylie, NFL-Star

Devon Wylie, 2012

Devon Wylie, NFL-Spieler

