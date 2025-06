Nach Vorwürfen: Jannik Kontalis teilt gegen Yeliz Koc aus

Bald ist es so weit: Am 01. Juli startet die Ausstrahlung von Prominent getrennt. Unter anderem mit dabei sind Yeliz Koc (31) und ihr Ex-Partner Jannik Kontalis. So wie es aussieht, schweben über diesen beiden aber auch heute noch dunkle Wolken. In einem Instagram-Video zu der Staffel erzählt Yeliz, dass sie ihren damaligen Freund öfter dabei erwischte, wie er leicht bekleidete Frauen auf Social Media auscheckte. Der Beschuldigte kommentiert den Clip zunächst nur mit einem Lach-Emoji. Als er dann von einem Fan gefragt wird, wie er darüber lachen könne, schießt er mit seiner Antwort gegen seine Ex-Partnerin: "Weil das gar nichts ist zu dem, was sie in der Beziehung gemacht hat."

Es ist nicht das erste Mal, dass einer der beiden auf Social Media gegen den anderen stichelt. In diesem Fall scheint sich Yeliz einen Konter zu verkneifen. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich auch vor der Kamera in Zurückhaltung üben wird. Die beiden sind wohl eines der Paare, die die Einschaltquoten von "Prominent getrennt" nach oben treiben werden: Der genaue Grund, weshalb die Liebe des ehemaligen Make Love, Fake Love-Traumpaares scheiterte, ist bis heute nämlich nicht bekannt. Die Zuschauer hoffen darauf, in dem Format mehr Klarheit zu bekommen.

Was jedoch schon vor der Ausstrahlung bekannt wurde: Offensichtlich ging die gemeinsame Zeit in dem Format zunächst sehr gut für Yeliz und Jannik aus. Die beiden wurden nach den Dreharbeiten immer öfter miteinander gesichtet, bis sie Anfang Januar dieses Jahres tatsächlich ihr Liebes-Comeback bestätigten. Es sollte aber wohl kein gemeinsames Happy End für die beiden Reality-TV-Bekanntheiten geben. Obwohl sie oft betonten, dass es zuvor lediglich am Zeitpunkt gelegen habe und die zwei nun endlich glücklich miteinander werden wollten, trennten sie sich nur wenige Monate später nach einem missglückten Urlaub.

Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Yeliz Koc im Mai 2025

Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

