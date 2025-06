Riccardo Basile und seine Partnerin feiern Debüt auf Event

Beim Sommerfest von Ein Herz für Kinder in Berlin präsentierte Moderator Riccardo Basile (33) seine neue Freundin Chiara Alina Kohlmann-Kaiser. Gemeinsam schritten die beiden am 26. Juni über den roten Teppich, obwohl ein kurzes Gewitter über der Hauptstadt tobte. Während Chiara in einem glänzenden, figurbetonten Abendkleid überzeugte, war Riccardo in einen cremefarbenen Anzug gekleidet. Die Premiere in der Öffentlichkeit kam nicht überraschend, denn Riccardo und das Model sind bereits seit eineinhalb Jahren ein Paar.

Gegenüber dem Magazin Bild verriet Riccardo, dass die beiden die Zweisamkeit zunächst in Ruhe genießen wollten, bevor sie den Schritt vor die Kameras wagten. Kennengelernt hatte sich das Paar an einem sonnigen Strand auf Ibiza. Begleitet wurde Riccardo damals von seinem Freund Roman Weidenfeller, dem ehemaligen Fußball-Weltmeister. "Sie hat mich angesprochen", erinnerte sich Riccardo an den Beginn der Romanze. Doch Chiara hat dazu eine andere Ansicht und scherzt, es gebe zwei Versionen ihrer Geschichte. Mittlerweile lebt das Paar schon zusammen: Chiara hat ihr Berliner Leben hinter sich gelassen und ist zu Riccardo nach München gezogen.

Für Riccardo markiert diese Beziehung eine neue Phase im Leben, da er zuvor einige Jahre solo war. Chiara hingegen hat sich unabhängig von ihrer Beziehung bereits einen Namen gemacht: Als Sportmodel stand sie für Marken wie Adidas und Puma vor der Kamera. Ursprünglich entdeckt wurde sie auf einer Veranstaltung, wo sie als Hostess tätig war. Riccardo, bekannt durch seine charmante Moderation im Sportfernsehen, wirkt an der Seite seiner neuen Liebe rundum glücklich – ein Anblick, der Fans beider Herzen höherschlagen lässt.

Getty Images Chiara Alina Kohlmann-Kaiser und Riccardo Basile, Juni 2025

Instagram / chiaraalina_kk Chiara Alina Kohlmann-Kaiser, Model

Getty Images Riccardo Basile im Oktober 2023