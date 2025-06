Detlef D! Soost und Kate Hall haben für ihre Ehe gekämpft

Detlef D! Soost (54) und Kate Hall (42) haben sich nach einer schwierigen Phase in ihrer Beziehung für ihre Liebe entschieden. Das Paar, das seit 16 Jahren zusammen ist und vor 13 Jahren geheiratet hat, zeigte sich bei der "Glamour at Sea"-Party in Hamburg sichtlich gelöst und gut gelaunt. In einem Interview erzählten sie, dass sie für ihre Ehe hart gearbeitet haben. "Wo Liebe ist, ist auch Feuer – und da kann man sich auch mal verbrennen. Dann geht es darum, einen Schritt zurückzugehen, sich Zeit zu nehmen, Dinge abzuklopfen, eigene Themen zu reflektieren. Und dann, Stück für Stück, liebevoll wieder aufeinander zuzugehen. So erreicht man eine neue Ebene", erklärte Detlef.

Aus der Krise haben die beiden aber schlussendlich viel lernen können. "Es war uns wichtig, alte Muster zu erkennen und nicht wieder in sie zurückzufallen. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, die eigene Individualität zu bewahren – auch in einer engen Beziehung", stellte Kate klar und der Tänzer ergänzte: "Beziehungen bestehen aus zwei ganzen Menschen, nicht aus Hälften. Wenn du deine eigene Identität verlierst, verliert auch die Beziehung an Substanz. Wir haben gelernt, dass Raum geben nicht Trennung bedeutet, sondern Entwicklung erlaubt."

Eigentlich hätten Detlef und Kate ihre Ehekrise am liebsten für sich behalten. Doch als dann plötzlich Gerüchte aufkamen und erste Fragen von Journalisten eintrafen, waren der Choreograf und die Sängerin gezwungen, ehrlich mit der Situation umzugehen. "Wir hätten das lieber privat gehalten", erklärte Kate damals offen gegenüber Closer. Für ihre Kinder und sich selbst entschieden sie sich dann aber, über die Probleme zu sprechen. Damit wollten sie verhindern, dass wild spekuliert wird.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Detlef D! Soost und Kate Hall im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Kate Hall und Detlef D! Soost im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hall und Detlef D! Soost, Juli 2010