Flower-Power: Sydney Sweeney glänzt vor Jeff Bezos Hochzeit

Die pompöse Hochzeitsfeier von Jeff Bezos (61) und seiner Zukünftigen Lauren Sánchez (55) lockte Prominente aus aller Welt ins italienische Venedig. Beim Pre-Wedding-Dinner stahl ein geladener Gast aber allen die Show: Sydney Sweeney (27) zog am Donnerstagabend alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug ein tief ausgeschnittenes, pink-grünes Blumenkleid mit voluminösem Volantrock und kombinierte dazu pinkfarbene Satin-Highheels, die ihre elegante Erscheinung abrundeten. Das glamouröse Dinner war der Auftakt zu den geplanten Hochzeitsfeierlichkeiten des milliardenschweren Unternehmers und der ehemaligen TV-Moderatorin. Neben Sydney waren unter anderem auch Kim Kardashian (44), Kris Jenner (69), Leonardo DiCaprio (50) und sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63) anwesend.

Weniger malerisch als das extravagante Outfit der 27-Jährigen gestaltete sich das Wetter an diesem Abend: Ein kräftiger Sturm suchte die Veranstaltung heim. Nach einem schwülen, heißen Tag brach ein schweres Gewitter mit heftigem Regen über Venedig herein. Die Gäste suchten Schutz vor Blitz und Donner, während starke Winde Tischdecken davonwehten und der ein oder andere Prominente sich nicht rechtzeitig vor den Wassermassen in Sicherheit bringen konnte. Trotz der Witterungsbedingungen blieb die Stimmung ausgelassen. Das Personal reagierte schnell und stellte Schirme bereit. Dennoch fanden die Feierlichkeiten ein eher improvisiertes Ende vor der geplanten Uhrzeit. Für zusätzlichen Schutz vor ungebetenen Blicken und Kameradrohnen sorgten Zelte und Polizeipatrouillen auf dem nahe gelegenen Kanal.

Die pompöse Hochzeitsfeier von Jeff und Lauren, die das Paar umgerechnet rund 10 Millionen Euro kostet, ist anscheinend aber eher symbolischer Natur: Laut einem Insider soll das Paar nämlich bereits verheiratet sein. Demnach verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail, dass sich der Amazon-Gründer und seine Auserwählte bereits vor einigen Wochen in einer privaten und stillen Zeremonie in den USA rechtlich getraut haben.

ActionPress Sydney Sweeney auf dem Pre-Wedding-Dinner von Jeff Bezos und Lauren Sánchez

ActionPress Sydney Sweeney in Venedig, Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im April 2025