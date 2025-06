"Schwachsinns-Podcast": Chris Broy wettert gegen Serkan

Der Streit in der Reality-TV-Welt geht in die nächste Runde: Chris Broy (36) hat auf Instagram scharfe Kritik an Serkan Yavuz (32) und dessen Podcast "unREAL" geäußert. In einer Story ließ der Social-Media-Star kein gutes Haar an dem Format. "Höre seinen Schwachsinns-Podcast nicht. Weiß eh nicht, wer sich das Gejaule freiwillig anhört. Soll ruhig sein und leise weinen", wetterte Chris. Hintergrund der provokativen Äußerung sind offenbar Serkans jüngste Aussagen im Podcast, in dem er über persönliche Fehler in seiner Beziehung mit Samira Yavuz (31) und seine Bemühungen, ein besserer Mensch zu werden, gesprochen hatte.

Serkan hatte kürzlich in seinem Podcast über seinen Seitensprung und die darauffolgende Trennung gesprochen. Nun verarbeitet der Reality-Star diese Geschehnisse öffentlich und sucht nach einem Neustart. In "unREAL" ließ er durchblicken, dass er die Ereignisse als einen Wendepunkt in seinem Leben sieht. Er geht sehr detailliert darauf ein, wie sehr er versucht, als Mensch zu wachsen. Doch nicht jeder scheint ihm diesen Versuch abzunehmen, denn Chris Broy machte seine Abneigung deutlich. Ob Serkan auf die deutlichen Worte seines ehemaligen Reality-Kollegen reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Chris und Serkan kennen sich schon länger aus der Welt des Reality-TV, doch ihr Verhältnis ist seit einiger Zeit angespannt. Insbesondere nach dem Bekanntwerden von Details rund um Eva Benetatou (33) und Serkans Seitensprung scheint Chris‘ Geduld aufgebraucht. Zu Eva hatte Chris bekanntlich ebenfalls eine romantische Verbindung in der Vergangenheit. Insgesamt scheint es zwischen den Beteiligten inzwischen mächtig zu brodeln, und die getätigten Sticheleien zeigen, dass die Wunden noch nicht verheilt sind.

Anzeige Anzeige

ActionPress, ActionPress Collage: Chris Broy und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George