Tommy Hilfiger stürzte bei Bezos-Hochzeit fast in den Kanal

Bei der glamourösen Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig kam es zu einer überraschenden Szene, bei der sich ein Gast beinahe sein Outfit ruiniert hätte: Tommy Hilfiger, der berühmte Modedesigner, stolperte beim Einstieg in ein Wassertaxi und entging nur knapp einem Sturz in den Kanal. Der 74-Jährige verlor beim Versuch, in das Boot zu steigen, das Gleichgewicht. Glücklicherweise konnte er sich mit der Hilfe eines Assistenten noch rechtzeitig fangen – sonst wäre die Stilikone wohl kopfüber baden gegangen. Die ungewöhnliche Situation ereignete sich vor den Augen der frisch Vermählten und zahlreicher prominenter Gäste wie Kim Kardashian (44) , Leonardo DiCaprio (50) und Barack Obama (63).

Während die meisten Hochzeitsgäste in eleganter Abendkleidung geduldig darauf warteten, in die Boote zu steigen, schien es dem Designer wohl nicht schnell genug zu gehen. Ein Lippenleser verriet Daily Mail, dass Tommy (74) in dem Moment, bevor er beinahe stürzte, die Frage gestellt haben soll, warum sie überhaupt anstehen müssten. Nach dem Stolperer konnte sich Tom Brady (47), der unmittelbar hinter ihm stand, wohl einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Augenzwinkernd soll er ihn gefragt haben: "Bist du betrunken?" Tommy nahm die Situation mit Humor, warf den Zuschauern ein Peace-Zeichen zu und setzte seinen Weg ohne weitere Zwischenfälle fort.

Die pompöse Hochzeit, die als mehrtägiges Event mit Superstars aus aller Welt gefeiert wird, findet derzeit in Venedig statt und umfasst rund 200 hochkarätige Gäste. Für die Prominenten, die für die Feierlichkeiten nach Italien reisten, wurde eine besondere Bitte ausgesprochen: Anstelle von Geschenken baten der Amazon-Gründer und Lauren, an Organisationen, die sich für den Erhalt Venedigs engagieren, zu spenden. Das Paar selbst scheute aber keine Kosten und Mühen, um die Feier zu Ehren ihrer Liebe unvergesslich zu machen. Mit einem Pro-Kopf-Budget von umgerechnet etwa 43.000 Euro bleiben wohl keine Wünsche offen.

Getty Images Tommy Hilfiger im Juni 2025

Getty Images Tom Brady in Venedig zu Gast bei der Bezos-Sánchez-Hochzeit

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos beim Empfang ihrer Gäste in Venedig, 25. Juni 2025