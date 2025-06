Bedrohung: P. Diddys Ex-Bodyguard will aus USA fliehen

P. Diddys (55) ehemaliger Bodyguard Emanuel Newton, auch bekannt als Big Homie CC, hat angekündigt, die USA zu verlassen, sobald der Prozess gegen den Rapmogul abgeschlossen ist. In einem Interview mit Piers Morgan (60) am 27. Juni äußerte der einstige Personenschützer des Rappers seine Sorge um sein Leben, nachdem er öffentlich gegen Diddy gesprochen hatte. "Ich habe entschieden, dass es wohl am besten ist, außerhalb der Staaten zu leben, und zwar auf unbestimmte Zeit", sagte er. Hintergrund der Äußerungen ist der laufende Prozess gegen Diddy wegen Vorwürfen des Sexhandels, der Verschwörung zur Erpressung und weiterer schwerwiegender Anschuldigungen. Der Musiker streitet sämtliche Vorwürfe ab.

Seit seiner Festnahme im September 2024 befindet sich Diddy im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Seine bisherigen Anträge auf Kaution wurden von einem Richter abgelehnt. Die Geschworenen hören aktuell die Schlussplädoyers des Verfahrens, das am 5. Mai begann. Emanuel, der nach eigenen Angaben in seiner Karriere bereits mehrmals Vergiftungsanschlägen und anderen Angriffen ausgesetzt war, sieht sich besonders gefährdet, sollte Diddy freikommen: "Wenn er rauskommt, bin ich Zielperson Nummer eins." Auch wenn der Rapper verurteilt werden sollte, rechnet sein Ex-Bodyguard mit einer milden Strafe: "Ich sehe ihn vielleicht für vier oder fünf Jahre im Gefängnis, aber keine lebenslange Haft."

Anders als Emanuel es annimmt, birgt das Verfahren gegen Diddy drastische Konsequenzen. Wird er schuldig gesprochen, drohen ihm wegen Menschenhandels mindestens 15 Jahre Haft, während andere Anklagepunkte sogar lebenslange Strafen nach sich ziehen könnten. Mittlerweile steht nicht mehr nur Diddy selbst, sondern auch sein Sohn Justin Combs (31) im Fokus der Anschuldigungen. Gemeinsam mit seinem Vater wurde er wegen sexueller Gewalt und Körperverletzung verklagt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / bighomie.cc Big Homie CC, Ex-Bodyguard von P. Diddy

Anzeige Anzeige