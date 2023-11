Fast alle dabei: "Modern Family"-Darsteller feiern Reunion

Sie sind immer noch eng miteinander verbunden! Jahrelang hatte die Serie Modern Family Millionen von Menschen begeistert. Im Jahr 2020 war die letzte Staffel über die Bildschirme geflimmert. Trotz Show-Ende stehen die Darsteller rund um Sofia Vergara (51), Jesse Tyler Ferguson (48), Sarah Hyland (32) und Co. nach wie vor in Kontakt. Kürzlich feierten einige der "Modern Family"-Schauspieler eine Reunion – und teilten dieses besondere Ereignis mit ihren Fans im Netz!

Auf Instagram postete Sofia einige Bilder von sich und ihren Ex-Kollegen. Offenbar lud die Schauspielerin zu einem gemütlichen Abend bei sich zu Hause ein. Fast alle Darsteller waren bei dem Treffen anwesend–, nur einer schien besonders zu fehlen. Ty Burrell (56) konnte an dem Abend nicht dabei sein. Als kleine Hommage an ihn hatten die Darsteller ein eingerahmtes Foto von Ty dabei, welches sie auf einigen Fotos lächelnd in die Kamera halten.

Die Fans sind von der Reunion begeistert. "Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich diese Bilder machen" oder "So süß! Diese Bilder machen mich so glücklich, danke fürs Teilen", sind nur zwei von unzähligen Kommentaren unter Sofias Beiträgen.

Anzeige

sofiavergara Ed O'Neill und Sofia Vergara, 2023

Anzeige

sofiavergara Jesse Tyler Ferguson und Sofia Vergara, 2023

Anzeige

sofiavergara Sarah Hyland, Sofía Vergara, Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de