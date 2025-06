"Modern Family"-Star Aubrey outet sich als bisexuell

Aubrey Anderson-Emmons (18), bekannt als Lily aus der Kult-Sitcom Modern Family, hat sich jetzt zum Pride Month als bisexuell geoutet. Die 18-Jährige teilte ihr Coming-out am 16. Juni 2025 mit einem humorvollen Instagram-Video. Darin lip-synct Aubrey eine Szene aus der Serie, in der ihre TV-Eltern Mitch und Cam sowie Gloria – gespielt von Sofia Vergara (52) – auftreten. Gloria sagt: "Du bist Vietnamesin", woraufhin die junge Lily empört kontert: "Nein, bin ich nicht, ich bin homosexuell, ich bin homosexuell!" Mitchell versucht zu beschwichtigen: "Liebling, nein, du bist nicht homosexuell. Du bist einfach nur verwirrt!" Aubrey ergänzte das Video mit dem Text: "Die Leute machen ständig Witze darüber, dass ich homosexuell bin, obwohl ich es tatsächlich bin (ich bin bi)." Die humorvolle Anspielung auf ihre Serienvergangenheit begeisterte ihre Fans.

Aubrey verkörperte von 2011 bis zum Serienfinale 2020 die Rolle der Lily Tucker-Pritchett – Adoptivtochter des ikonischen TV-Paares Mitchell und Cameron, gespielt von Jesse Tyler Ferguson (49) und Eric Stonestreet (53). Bereits mit vier Jahren stieß sie zum Cast und wurde damit früh zum Liebling der Fans. Auf ihr Coming-out reagierte die Fangemeinde begeistert – viele kommentierten augenzwinkernd, wie "stolz" ihre Serieneltern wohl auf sie wären. In den letzten Jahren hatte Aubrey bereits immer wieder Einblicke in ihr Leben als Kinderstar gegeben und offen über die Herausforderungen gesprochen, so jung im Rampenlicht zu stehen.

Neben der Schauspielerei hat sich die junge Künstlerin inzwischen auch der Musik gewidmet, wie People Magazine berichtet. Unter dem Namen Frances Anderson veröffentlichte sie vor wenigen Wochen ihre Debütsingle "Telephones and Traffic" und kündigte an, dass ihr nächster Song "Don’t Forget Me" Ende Juni erscheinen soll. Mit ihrer neuen Richtung in der Musikbranche zeigt Aubrey, dass sie sich auch außerhalb der Schauspielerei kreativ entfaltet. Ihre Fans unterstützen sie nicht nur bei diesem Karrierewechsel, sondern feiern auch ihr mutiges Coming-out und ihre humorvolle Art, es mit der Welt zu teilen.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet

Getty Images Der Cast von "Modern Family" bei den Emmy Awards 2014

