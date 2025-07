In der Ibiza-Hitze: Sofia Vergara feiert oben ohne im Bikini

Sofia Vergara (52) genießt derzeit ihren Urlaub auf Ibiza und sorgt dabei für Aufsehen. Die Schauspielerin postete am Wochenende ein Video auf Instagram, in dem sie sich oben ohne auf der Yacht rekelt. Bekleidet war die 52-Jährige lediglich mit einem weißen Bikinihöschen, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase und ihrem langen, hellbraunen Haar, das ihr ins Gesicht fiel, strahlte sie sichtlich entspannt in die Kamera. "Fröhlichen internationalen Bikini-Tag von Ibiza", schrieb Sofia in ihrer Bildunterschrift.

Die Reise nach Ibiza scheint ein bewusster Schritt in Richtung Selbstfürsorge zu sein, denn Sofia genießt derzeit das Leben nach ihrer Scheidung von Joe Manganiello (48) im Jahr 2024. Die Ehe der beiden hielt neun Jahre. In Interviews sprach Sofia zuletzt offen über ihr neues Leben als Single und verriet, dass sie nun auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite sei. Allerdings setzt sie klare Prioritäten: Ihr zukünftiger Partner sollte finanziell auf Augenhöhe mit ihr sein. "Wenn das nicht der Fall ist, endet es in einem Albtraum", erklärte sie im Mai in der Today-Show und fügte hinzu, dass sie vor allem Spaß und Freude in ihrem Leben suche. Eile habe sie auf der Suche nach einem neuen Lebensgefährten aber nicht.

Sofia, die wohl als eine der schönsten Frauen Hollywoods gilt, blickt mit Gelassenheit auf das Älterwerden. Besonders schätzt sie die Weisheit, die mit den Jahren kommt, und stört sich nicht daran, was andere denken: "Ich habe noch nie großen Wert darauf gelegt, was Leute sagen. Jetzt kümmert es mich noch weniger", unterstrich sie ihre Einstellung gegenüber Daily Mail. Trotzdem gibt sie zu, dass Liebe eine Herausforderung bleibe und einige Überraschungen bereithalten könne. Dabei bleibt Sofia zuversichtlich, was die Zukunft bringt, und genießt das Leben auf ihre Weise – aktuell oben ohne auf einem Boot unter der Sonne Ibizas.

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Juli 2025 auf Ibiza

Getty Images Sofia Vergara, September 2024