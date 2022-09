"Modern Family"-Reunion: Sofia Vergara und Co. wiedervereint

Sie sind immer noch eine große Familie! 2020 flimmerte die letzte Staffel Modern Family über die Bildschirme. Der Abschied fiel nicht nur den Fans, sondern auch dem Cast besonders schwer. Doch bis heute sind die Darsteller um Sofia Vergara (50), Sarah Hyland (31) und Ed O´Neill (76) noch enge Freunde. Im Netz lassen sie ihre Fans regelmäßig an ihren Familientreffen teilhaben. Jetzt trafen sie sich auf einer Hochzeit wieder – und Sofia teilte einige süße Reunion-Pics!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Sofia ein Gruppenbild, auf dem sie sich mit ihren Serienkollegen lachend in den Armen liegt. Mit dabei sind unter anderem Eric Stonestreet (51), die frisch verheiratete Sarah, Serienpatriot Ed, Ty Burrell (55) und Jesse Tyler Ferguson (46). "Ich liebe euch, Leute", schrieb die gebürtige Kolumbianerin unter das Foto. Es scheint, als hätte die Truppe auf der Hochzeit eine Menge Spaß gehabt: Auf weiteren Bildern posierten die Schauspieler auch in lustigen Posen: Eric und Jesse, die in der Serie ein Paar spielten, knutschten sich sogar ab.

Zuletzt traf sich ein Teil des "Modern Family"-Casts auf Sarahs Hochzeit mit Wells Adams (38) wieder. Neben Julie Bowen (52) und Nolan Gould (23) war auch Jesse mit dabei. Dem Serien-Onkel kam eine ganz besondere Aufgabe zu: Er durfte das Brautpaar trauen. Den Job hatte er aber ganz spontan von Kollege Ty übernommen, der kurzfristig absagen musste.

