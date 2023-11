"In aller Freundschaft"-Star Uta Schorn hatte Schlaganfall

Besorgniserregende Nachrichten von Uta Schorn. Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle der Barbara Grigoleit in "In aller Freundschaft" bekannt. Von 1998 bis 2014 hatte sie die Chefsekretärin in der beliebten Serie verkörpert. Auch für "Familie Dr. Kleist" hatte sie jahrelang vor der Kamera gestanden. Seit einiger Zeit ist es jedoch ruhiger um die gebürtige Augsburgerin geworden. Nun wird bekannt: Uta hatte einen Schlaganfall.

Laut Bild habe die 76-Jährige im September ihre Autobiografie im Rahmen einer Lesung in Lubmin vorgestellt. Als sie danach ins Auto stieg, sei ihr übel geworden, woraufhin der Fahrer sie in die Uniklinik Greifswald gebracht habe. Dort habe man festgestellt: Uta hat einen Schlaganfall erlitten. Details zu ihrem aktuellen Zustand gibt es nicht. Ein Bekannter berichtet lediglich: "Momentan befindet Uta sich in einer Reha-Klinik. Was der Aufenthalt dort bringt, ist ungewiss."

Gerade sei noch nicht klar, wie es für Uta nach der Reha weitergeht. Alle Veranstaltungen, die sie in den kommenden Monaten geplant hatte, sind allerdings abgesagt. Dazu gehört auch eine Weihnachtsshow mit dem Sohn von Gerd. E Schäfer, Andreas. Dieser betont: "Wir werden für Uta auftreten und hoffen, dass ihr Schlaganfall keine großen Folgeschäden nach sich zieht."

Krempl, Stefan Uta Schorn, Schauspielerin

Getty Images Uta Schorn und Ulrich Pleitgen

Getty Images Uta Schorn, Schauspielerin

