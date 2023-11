Neue Details zum Tod von "Euphoria"-Produzent Kevin Turen

Neue Details kommen ans Licht. Vor wenigen Tagen machten traurige Neuigkeiten die Runde: Kevin Turen ist verstorben. Der Filmproduzent hatte zeit seines Lebens unter anderem an der beliebten Serie Euphoria oder auch "The Idol" mitgearbeitet. Am Sonntag verstarb der US-Amerikaner dann ganz plötzlich im Alter von 44 Jahren. Jetzt werden weitere Informationen rund um den überraschenden Tod von Kevin bekannt.

Wie sein Vater und auch ein enger Freund jetzt gegenüber TMZ preisgeben, erlitt Kevin einen medizinischen Notfall. Er sei gerade im Auto gewesen und fuhr seinen Sohn von einem Tennisspiel nach Hause, als es passierte. Der Zehnjährige konnte im letzten Moment noch den Wagen auf den Standstreifen lenken, von wo aus er den Notruf kontaktierte. Im Krankenhaus wurde Kevin dann für tot erklärt. Die genaue Todesursache steht bislang noch aus.

Vor wenigen Tagen bestätigte Kevins Vater gegenüber Deadline, dass der Filmemacher verstorben ist. "Kevin war so unglaublich besonders, diese Welt wird ohne ihn weniger sein", ließ er in einem emotionalen Statement verlauten.

Getty Images Kevin Turen (l.) mit seinen Kollegen, 2022

Getty Images Kevin Turen, Produzent

Getty Images Kevin Turen (l.) mit weiteren Produzenten auf einer Premiere

