Kurz vor Hochzeit: Leyla Lahouar verrät weitere Details

Leyla Lahouar (29) und ihr Verlobter Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrem langersehnten großen Tag. Wie die TV-Bekanntheit jetzt in einer Fragerunde auf Instagram verriet, wird ihre Liebe gleich in mehreren Ländern zelebriert. Die standesamtliche Trauung des Paares findet bereits am 5. Juli in Deutschland statt. Im August folgt eine glamouröse Hochzeitsfeier an der Amalfiküste in Italien. Besonders spannend: Die baldige Braut deutet an, dass ihre Fans auch eine Rolle bei den Feierlichkeiten spielen könnten. "Ich sage noch nicht viel, aber wir haben uns etwas Krasses einfallen lassen für einige von euch!", ließ die 29-Jährige vielversprechend durchblicken.

Nach diesen Events stehen für Mike und Leyla die Flitterwochen an. Doch obwohl die große Reise nur noch wenige Wochen entfernt ist, ist das Ziel der Turteltauben noch nicht ganz klar. "Eigentlich wollten wir zuerst nach Thailand und dann auf die Seychellen, aber das gestaltet sich gerade sehr schwierig. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir machen – und die Zeit bis dahin ist knapp", erklärte die besorgte Influencerin ihren Followern im Netz.

Seit Leyla und Mikes Kennenlernen im Dschungelcamp 2024 ging es bei den beiden schnell. Im Herbst desselben Jahres verlobten sie sich vor den Kameras von Promi Big Brother. Seitdem haben die zwei Realitystars bewiesen, dass sie auch Schwierigkeiten überwinden können. Als Mike im Mai einen Partyurlaub auf Ibiza verbrachte, behauptete eine Frau, er hätte sich seiner Zukünftigen gegenüber untreu verhalten. Das Missverständnis konnte allerdings aufgeklärt werden und nun steht der großen Hochzeit nichts mehr im Weg.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Realitystar Mike Heiter, Juni 2025