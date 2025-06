Produzent bemerkt: Die "Squid Game"-VIPs ähneln Elon Musk

Hwang Dong-hyuk hat eine spannende Parallele zwischen den Squid Game-Schurken und Elon Musk (54) gezogen. Seit Freitag ist die dritte und finale Staffel des Netflix-Hits verfügbar, und die maskierten VIPs, die als abgehobene Zuschauer des tödlichen Spiels dargestellt werden, nehmen darin eine noch zentralere Rolle ein. "Elon Musk ist heutzutage überall, oder? Jeder spricht über ihn", erklärte der Schöpfer in einem Interview mit dem Time Magazine. Obwohl die Bösewichte der Serie nicht auf realen Personen basieren, dachte er beim Schreiben der dritten Staffel: "Oh, einige der VIPs ähneln doch ein bisschen Elon Musk."

In der letzten Staffel legen die reichen, englischsprachigen VIPs sogar ihre Masken ab, betreten selbst das tödliche Spiel und werden dabei zu Mördern. Hwang erläuterte, dass die Darstellung dieser Machtfiguren bewusst spiegelt, wie sich das Verhalten der Eliten verändert hat. Während früher die wirklich Mächtigen hinter den Kulissen agierten und sich oft in Verschwörungstheorien wiederfanden, sei das heute anders. Besonders in den Vereinigten Staaten hätte sich eine neue Offenheit entwickelt, erklärte Hwang weiter: "Die Leute, die das System wirklich kontrollieren, verbergen sich nicht mehr. Sie treten auf die Bühne und lassen uns wissen, dass sie die Fäden ziehen."

Elon Musk ist als technikaffiner Visionär bekannt und erregt oft Aufsehen – sowohl durch seine Innovationen als auch durch seine Auftritte in der Öffentlichkeit. Er ist nicht nur Chef von großen Tech-Firmen wie Tesla und SpaceX, sondern polarisiert auch regelmäßig durch kontroverse Aussagen und medienwirksames Auftreten. "Er ist nicht nur der Chef eines riesigen Technologieunternehmens, das fast die ganze Welt kontrolliert, sondern auch ein Showman", erklärte der Produzent im Gespräch mit dem Time Magazine. Ob Hwangs Andeutungen in Bezug auf den exzentrischen Unternehmer als Kritik gemeint sind, ließ er jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Netflix / Noh Juhan, Getty Images / Jason Merritt Collage: "Squid Game"-VIPs und Elon Musk

Anzeige Anzeige

Getty Images Hwang Dong-hyuk, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer