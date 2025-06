Das denkt Jörn Schlönvoigt über Ex Hanna Weigs Liebesleben

Vor rund drei Jahren endete die Beziehung von Jörn Schlönvoigt (38) und Hanna Weig (29). Gemeinsam durften der Schauspieler und das Model eine Tochter namens Deliah auf der Welt begrüßen. Seither führte die Influencerin die eine oder andere Beziehung, jedoch nicht ganz erfolgreich. Im Interview mit RTL äußert sich nun auch Jörn zum Liebesleben seiner Ex-Partnerin: "Ich drücke ihr auch die Daumen, dass sie da den Partner fürs Leben findet. Das ist einfach wichtig, dass man sich da gegenseitig immer unterstützt."

Obwohl die Liebe zwischen Jörn und Hanna gescheitert ist, pflegen die beiden ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Von diesem schwärmt die 29-Jährige im weiteren Gespräch in den höchsten Tönen: "Unsere Trennung ist schon sehr lange her und wir sind einfach beste Freunde – gute Gefühle. Gar nichts Negatives." Dass Jörn und Hanna den roten Teppich so locker gemeinsam betraten, überrascht viele Fans sicher nicht. In Interviews betonte der Schauspieler immer wieder, wie wichtig ihm der respektvolle Umgang miteinander ist – auch zum Wohl ihrer Tochter.

Bereits vor einigen Monaten wurde die Ehe von Jörn und Hanna offiziell geschieden. Wie Bild damals berichtete, hatten die beiden ihre Ehe im Januar an einem Berliner Gericht annullieren lassen. Komplikationen habe es bei der Verhandlung nicht gegeben. Ein Augenzeuge sagte dem Newsportal: "Alles lief reibungslos, es war längst alles geklärt." Auch finanziell einigten sich der Schauspieler und das Model. So erhielt die Influencerin eine Abfindung, die sich unter anderem aus Einnahmen aus Jörns Schauspielkarriere, Immobilien und Firmenbeteiligungen zusammensetzt.

Chris Emil Janßen / ActionPress Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juni 2019

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Nitzsche, Christian Jörn und Hanna Schlönvoigt bei dem New Faces Award 2019