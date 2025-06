Darum ist Diddy-Prozess so schwierig für die Geschworenen

P. Diddy (55) steht aktuell vor einem Federal Court in Manhattan, wo zwölf Geschworene – acht Männer und vier Frauen – über seine Zukunft entscheiden müssen. Nach einem siebenwöchigen Prozess wurde der Rapper und Unternehmer unter anderem wegen Zuhälterei, Menschenhandel und Organisation einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die finale Phase des Prozesses begann am Montagmorgen mit den Beratungen der Geschworenen, wie das Magazin Foxnews Digital berichtet. Diddy, der zudem schwerwiegende Vorwürfe wie Entführung, Brandstiftung und Bestechung von Sicherheitskräften abstreitet, wird von einer hochkarätigen Verteidigungsmannschaft unter Leitung von Marc Agnifilo vertreten.

Die Anklage argumentierte, Diddy sei der Kopf einer kriminellen Unternehmung, die über Jahre brutale Verbrechen begangen habe, wie etwa sexuelle Übergriffe und Schikanen von Mitarbeitenden. Eine zentrale Figur der Vorwürfe ist auch Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura (38), die in einem belastenden Zeugnis von sogenannten "Freak-Off"-Partys, Drogenkonsum und einer Vergewaltigung durch den Musiker im Jahr 2018 sprach. Einige weitere Zeugen, darunter eine Frau, die anonym als "Jane" aussagte, bezichtigten den Rapper, sie zu sexuellen Handlungen gedrängt zu haben. Die Verteidigung plädierte hingegen, die Regierung versuche private, einvernehmliche Beziehungen in kriminelle Machenschaften umzumünzen und betonte, dass es an konkreten Beweisen fehle.

Diddy, der seit Jahrzehnten als einflussreiche Größe in der Musikindustrie gilt, machte im Laufe seiner Karriere immer wieder Schlagzeilen – auch abseits der Musik. Seine Beziehung zu Cassie, die von 2007 bis 2018 andauerte, sorgte nicht selten für mediales Aufsehen. Cassie heiratete später den Fitnesstrainer Alex Fine und lebt mittlerweile ein zurückgezogenes Leben abseits der Öffentlichkeit. Der laufende Prozess ist dabei nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung, da Themen wie Machtmissbrauch in der Unterhaltungsbranche zunehmend ins Zentrum der Debatten rücken. Ob der einstige Star seine Unschuld beweisen kann oder für schuldig befunden wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006