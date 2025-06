War das Baby von Boris Becker und seiner Lilian geplant?

Boris Becker (57) überrascht seine Fans kurz vor dem Start von Wimbledon mit einer besonderen Nachricht. Im Netz teilte die Tennislegende ein Video seiner hochschwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro und verkündete damit, dass er zum fünften Mal Vater wird. Schon vor über zweieinhalb Jahren hatte Boris laut Bild angemerkt, dass er sich weitere Kinder wünsche. Moderator Steven Gätjen (52) fragte den Sportler, wo er sich in zehn Jahren sehe. Boris' Antwort: "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu!"

In dem Interview erklärte der 57-Jährige, dass seine Kinder seine größte Motivation seien und dass er sich in seinem Lebensabend von einer großen Familie umgeben sieht. Besonders berührend sprach der ehemalige Tennisstar auch über die schwierigen Zeiten, die er mit Lilian an seiner Seite durchgestanden hat. Besonders während seines Prozesses und seiner achtmonatigen Haftstrafe stand sie fest zu ihm und unterstützte ihn uneingeschränkt. "Ohne sie hätte ich das nicht geschafft", erklärte er später gerührt.

Das Paar wirkt wie eine Einheit, die gemeinsam viele Hürden bewältigt hat. Besonders seit Boris seine schwierige Phase hinter sich gelassen hat, scheinen beide ihren Fokus auf die Familie zu legen. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs wird das fünfte Kind für den Sportler sein, der bereits aus früheren Beziehungen Vater von vier Kindern ist. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste kommt noch", schrieb Boris zu einem Instagram-Video, mit dem er Lilians Schwangerschaft öffentlich machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024 in Berlin