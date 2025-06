Nach Temptation-Drama: Sind Raffa & Jeremy wieder ein Paar?

In der diesjährigen Staffel Temptation Island ließen Raffaela und Jeremy es krachen. Raffaela bandelte mit Verführer Marvin Manson an und ging schließlich mit ihm fremd – daraufhin knutschte auch der verletzte Jeremy mit einer Verführerin. Beim großen Wiedersehen der Realityshow betonten die beiden, getrennt zu sein. Auf TikTok erwecken sie jetzt einen anderen Eindruck. Dort schreibt Raffa zu einem Video mit Jeremy: "Wenn ihr offiziell wieder zusammen raus dürft, euch aber trotzdem niemand zusammen sehen will." In der Kommentarspalte legt die Grafikdesignerin zudem nahe, sie seien sich wieder körperlich nähergekommen.

Ihr Verhalten in der Show machte insbesondere Raffaela bei den Zuschauern sehr unbeliebt. Auch die Reaktionen der Fans auf das TikTok-Video fallen sehr gemischt aus. "Bin sprachlos gerade", schreibt ein User, ein weiterer findet: "Der Arme." Andere Nutzer setzen sich für Raffa und Jeremy ein und verteidigen ihre Bindung. "Ganz ehrlich, wenn zwei Menschen das untereinander klären und sich füreinander entscheiden, dann ist alles gut. Keiner hat zu urteilen", schreibt ein Fan. Ein weiterer kommentiert: "Eigentlich sind die unnormal süß zusammen, kann mir keiner was anderes erzählen." Ob sie wirklich wieder ein Paar sind, lassen Raffa und Jeremy offen.

Nachdem Raffaela bei "Temptation Island" mit Marvin geknutscht hatte, zog Jeremy für sich den Schlussstrich. Im Interview mit Promiflash erklärte er: "Das war eine ganz klare Grenzüberschreitung und lässt sich in keiner Hinsicht rechtfertigen." Im finalen Lagerfeuer beendete Jeremy schließlich offiziell die Beziehung.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy im Mai 2025

