Deswegen hat Ben Zucker keine Lust mehr auf Dating-Apps

Ben Zucker (41) hat die Nase voll von Dating-Apps. Der Schlagerstar versuchte in der Vergangenheit, sein Liebesglück online zu finden – mit ernüchternden Ergebnissen. Im Interview mit der Bild verriet er, dass niemand auf den Plattformen glaubte, dass er wirklich dort angemeldet war. "Ich habe da aber keinen Vorteil, weil man mich kennt. Im Gegenteil! Weil viele denken, dass ich das nicht wirklich bin, der sich dort zeigt." Seine Versuche, mit privaten Fotos Authentizität zu beweisen, stießen ebenfalls auf Misstrauen. Dass niemand ihm glaubt, nerve ihn so sehr, dass er den Apps den Rücken zukehren will: "Da habe ich keinen Bock drauf. Mit Dating-Apps bin ich durch."

Bens Fokus liegt nun nicht mehr auf der virtuellen Suche nach der großen Liebe. Vielmehr will er darauf vertrauen, dass das Schicksal die richtige Person in der realen Welt zu ihm führt. Anfang des Jahres sah es kurzzeitig so aus, als ob er fündig geworden sei. Bei einer Afrika-Reise wurde der 41-Jährige mit der Sängerin Jenice gesichtet. Wie die Zeitung berichtete, traten die beiden für das Charity-Konzert "Stars unter Afrikas Sternen" in Mombasa vor etwa 250 Gästen auf – doch sie schienen sich auch abseits der Bühne prächtig verstanden zu haben: Sie sollen beim Knutschen erwischt worden sein und hätten sich sogar das Hotelzimmer geteilt! Ob sich daraus etwas Ernstes entwickelte, ist unklar – danach hörte man nichts mehr von Ben und Jenice.

Zuvor war der Musiker mit Suzann Jetzkus liiert gewesen. Die zwei hatten sich 2020 kennengelernt und sich sogar verlobt, doch trennten sich Ende 2021. Zwei Jahre später fanden die zwei dann aber doch wieder zusammen und schienen superhappy zu sein. Ben sprach auch schon über ihre Familienpläne. "Der Zeitpunkt ist dabei nicht festgelegt. Es passiert, wenn es passieren soll und darauf freue ich mich", erklärte der Berliner, der schon eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung hat, gegenüber dem Blatt. Doch Ende vergangenen Jahres soll ihr Liebescomeback schon wieder Geschichte gewesen sein.

Getty Images Ben Zucker, Sänger

RTL / Jörn Strojny Ben Zucker, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker und Suzann Jetzkus