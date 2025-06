Hanna Weig verrät Gründe für das Liebes-Aus mit Jason Derulo

Hanna Weig (29) genoss ihr Single-Leben in den vergangenen Jahren in vollen Zügen. Nach ihrer Trennung von Jörn Schlönvoigt (38) genoss sie ihr Leben zunächst an der Seite von Michelle Hunzikers (48) Ex-Partner Giovanni Angiolini. Die Liebelei war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt. Anschließend bandelte das Model mit Superstar Jason Derulo (35) an. Eine Beziehung bestätigten die beiden bis dato nicht, im Interview mit RTL verrät Hanna nun Gründe für das Liebes-Aus von ihr und dem Sänger: "Ja, ich hatte eine schöne Zeit mit ihm. Aber ich will wieder Kinder, ich will heiraten und da waren wir nicht auf einer Wellenlänge. Deshalb hab ich das Ganze beendet."

Schon vor einigen Wochen äußerte sich Hanna gegenüber Bild zu ihrem Verhältnis mit Jason: "Ich habe die Beziehung im Februar beendet." Hanna betonte damals, dass vor allem die unterschiedlichen Lebensstile das Aus für die Romanze bedeuteten. "Ich wünsche mir ein ruhiges, bodenständiges Familienleben. Das war mit einem Superstar schwierig", erklärte die Influencerin weiter. Böse Worte über den Sänger verlor sie aber nicht. Nun ist klar: Die Mama einer Tochter wollte weitere Kinder und eine Hochzeit. Diese Pläne stimmten offenbar nicht mit Jasons überein.

Die ersten Liebesgerüchte um Hanna und Jason tauchten im November 2024 auf. Gemeinsam besuchten die 29-Jährige und der Musiker eine Gala in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Fotos, die der Bild vorliegen, zeigen einen innigen Moment der beiden. Damals berichtete das Newsportal, dass die beiden schon das eine oder andere Date in der Öffentlichkeit hatten. So zum Beispiel in einem Restaurant in Dubai.

Instagram / hannaweig, Joe Maher/Getty Images Collage: Hanna Weig und Jason Derulo

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin