So viel verdient Hailey Bieber tatsächlich an Rhode-Verkauf

Hailey Bieber (28) hat ihre Beauty-Marke Rhode für beeindruckende eine Milliarde Dollar (861.549.065 Euro) an das Kosmetikunternehmen e.l.f. Beauty verkauft. Die Unternehmerin, die das Label erst vor drei Jahren gegründet hat, teilte die Nachricht im Mai stolz auf Instagram. Trotz des Verkaufs bleibt sie der Marke treu: Als Chief Creative Officer und Head of Innovation wird sie weiterhin die kreative Ausrichtung bestimmen und zudem als strategische Beraterin für e.l.f. tätig sein. Laut US Weekly schätzen Finanzexperten, dass Hailey letztlich 258.464.719 Euro aus dem Deal erhalten hat – ein beachtlicher Betrag, der sie allerdings noch nicht zur Milliardärin macht.

Der Verkauf war ein strategischer Coup – doch persönlicher Erfolg und beruflicher Triumph können Haileys Sorgen um ihr Privatleben nicht vollständig überschatten. Laut Insidern soll Hailey zwar stolz auf den Milliardendeal mit Rhode sein, gleichzeitig aber über die angespannte Stimmung zu Hause nachdenken. Ihr Ehemann Justin Bieber (31) habe sich zuletzt zurückgezogen und kämpfe mit schwierigen Phasen, heißt es. Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August 2024 sieht sich Hailey zunehmend in der Rolle des "stabilen Elternteils".

Haileys unternehmerischer Weg war bislang von Kreativität, Ehrgeiz und einem klaren Gespür für Trends geprägt. Mit ihrer Marke Rhode hat sie sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht. Doch auch privat stand Hailey seit jeher im Rampenlicht. Seit ihrer Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 steht das Paar unter ständiger Beobachtung – und musste bereits zahlreiche Höhen und Tiefen durchleben. Trotz aller Herausforderungen zeigen sich beide entschlossen, gemeinsam durch schwere Zeiten zu gehen und den Wert einer stabilen Familie über alles zu stellen. Für Hailey ist Rhode deshalb vielleicht auch mehr als ein Business-Erfolg – es ist auch ein persönlicher Rückhalt in bewegten Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, Juni 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, 2025

Anzeige