"Euphoria"-Produzent Kevin Turen mit 44 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus den USA. Kevin Turen hatte sein Debüt als Produzent mit dem Indie-Film "Wassup Rockers" im Jahre 2005 gefeiert – der Beginn einer erfolgreichen Karriere: Unter anderem war der US-Amerikaner Produzent der gehypten Drama-Show Euphoria, dem Horror-Streifen "X" oder "Massive Talent" mit Nicolas Cage (59). Doch nun werden bestürzende Neuigkeiten bekannt: Kevin ist im Alter von nur 44 Jahren plötzlich gestorben.

Wie sein Vater, Edward Turen, nun gegenüber Deadline bestätigt, ist Kevin am Sonntag verstorben. "Kevin war so unglaublich besonders, diese Welt wird ohne ihn weniger sein", heißt es in seinem Statement. Weitere Details zu Kevins Todesumständen sind bisher nicht bekannt. Der TV- und Filmproduzent hinterlässt seine Frau Evelina sowie ihre gemeinsamen Kinder.

Zahlreiche Kollegen, Fans und Freunde trauern um den 44-Jährigen. "Trotz seiner vielen Erfolge in Hollywood galt Kevins größte Leidenschaft seiner Familie und seinen Freunden. Er war sehr stolz auf seine Kinder. Unser aller Herz bricht für sie, und wir alle empfinden ein tiefes Gefühl des Verlustes", schreibt Jay Penske, ein enger Freund des Verstorbenen, in einer Erklärung gegenüber Deadline und fügt hinzu: "Wir werden Kevin so sehr vermissen, und diese Stadt hat heute einen ihrer hellsten aufgehenden Sterne verloren."

Getty Images Kevin Turen, 2018

Getty Images Kevin Turen, Produzent

Getty Images Kevin Turen, Produzent

