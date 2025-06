Xenia Seeberg hat sich wegen Sohn von ihrem Freund getrennt

Xenia Seeberg (58) zog im vergangenen Herbst die Reißleine und trennte sich nach über zwei Jahren Beziehung von ihrem Partner Arne Langaskens. Beim Raffaello Summer Day in Berlin erläuterte sie gegenüber RTL jetzt den Grund für das Liebes-Aus: "Wenn ein neuer Lebenspartner massive Probleme damit hat, dass man bereits ein Kind hat, das eben auch eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, dann ist das schwierig." Für die 58-Jährige sei das letztlich untragbar gewesen.

Schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass das Patchwork-Experiment nicht aufgehen würde. Ein Versuch, die Wogen bei einem gemeinsamen Urlaub zu glätten, scheiterte laut Xenia komplett. Der belgische Experte für Traditionelle Chinesische Medizin und ihr Sohn Philip-Elias, der aus Xenias Beziehung mit Sven Martinek (61) stammt, blieben sich fremd. Die Entscheidung zur Trennung sei Xenia nicht leichtgefallen, doch sie hatte das Wohl ihres Sohnes im Blick. Als Mutter habe sie für ihn eingestanden, betonte sie beim Event.

Die Schauspielerin, die durch die Serie "Lexx – The Dark Zone" in den 90er Jahren bekannt wurde, hatte in der Vergangenheit wiederholt von den Herausforderungen gesprochen, eine harmonische Balance zwischen Muttersein und ihrem eigenen Glück zu finden. Trotz allem sieht sie positiv in die Zukunft: "Mir geht es definitiv gut", versicherte sie. Für die einstige Goodbye Deutschland-Teilnehmerin scheint Familie weiterhin an erster Stelle zu stehen, auch wenn die Liebe dabei einmal auf der Strecke blieb. Zwischenmenschliche Konflikte können manchmal unerwartete Wendungen im Leben bringen – doch Xenia scheint daraus gestärkt hervorgegangen zu sein.

Getty Images Xenia Seeberg und ihr Sohn Philip-Elias Martinek im Juni 2024

Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg im August 2024

Instagram / xenia_seeberg "Goodbye Deutschland"-Star Xenia Seeberg und ihr Partner Arne Langaskens